Etablerare på Fastighetskontoret i Göteborg
2026-01-26
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris.
Älskar du att göra affärer och vill vara med där det händer? Som etablerare blir du en nyckelspelare på vår resa mot 300 butiker, där ditt uppdrag är att identifiera och säkra våra framtida lägen. Här väntar ett ansvarsfullt uppdrag i en organisation som aldrig står still.
Din roll
Ditt uppdrag är att säkra Lidls fortsatta tillväxt genom att aktivt söka nya attraktiva lägen för vår fortsatta expansion samt att arbeta med att vidareutveckla vårt befintliga butiksbestånd. Du utgår från vårt fastighetskontor i Göteborg, ett av våra fyra kontor i landet som ansvarar för fastighetsutveckling, byggnation och drift. Här ingår du i ett härligt gäng som kännetecknas av ett starkt driv och en riktigt god stämning. När du inte är på plats är du på resande fot för att arbeta fram nya etableringar inom ditt geografiska område genom att:
* analysera lägen för att hitta nya möjliga butiksetableringar
* skapa och bevara kontakter med fastighetsägare och myndigheter
* förbereda och genomföra avtalsförhandlingar avseende fastigheter
Utöver nya butikslägen har du en viktig roll i arbetet med vårt butiksbestånd och dina arbetsuppgifter omfattar:
* bevakning av omvärldsförändringar som påverkar våra befintliga butiker såsom konkurrenter, trafikflöden och stadsutveckling
* identifiering av behov och genomförande av ometableringar av butiker
aktivt arbete med andrahandsuthyrning av lokaler eller försäljning av fastigheter
Vi söker dig som har en akademisk examen/högskoleutbildning och/eller har erfarenhet från fastighetsbranschen. Vi tror att du är en person som genuint gillar att göra affärer och som har ett utpräglat affärsdriv i allt du tar dig an. Som person är du energisk, säljhungrig och ansvarsfull med en naturlig förmåga att skapa goda relationer. Eftersom du ofta styr din egen vardag är det viktigt att du är strukturerad och trivs med att arbeta självständigt. Du har en god analytisk förmåga och motiveras av att arbeta målinriktat. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska. Tyskakunskaper ses som ett plus. Då rollen kräver att du är ute där det händer och besöker våra framtida lägen är B-körkort en förutsättning (tjänstebil ingår).
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
* Gå in via länken "sök nu"
* Fyll i formuläret
* Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 9 februari 2026 . Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
