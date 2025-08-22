Estimate Manager
Företagspresentation Nu har du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin!Till vår kund söker vi en erfaren Estimate Manager. Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag via Unik Resurs .
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som Estimate Manager arbetar du med att ta fram kalkyler och resurssäkringar inom avdelningen Production Engineering. Du samverkar med övergripande kalkylansvariga inom Aeronautics, tekniskt stöd och deras chefer inom avdelningen. Det underlag du bidrar med kommer att definiera deras genomförande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Delta i projektifiering av beställda och beslutade uppdrag.
• Kostnadskalkyler för att offerera till kund samt för interna utredningar.
• Besvara begäran om resurser inom avdelningen.
• Framtagning av risker och möjligheter.
• Planering av kalkyluppdrag.
Du kommer tillhöra planeringssektionen vilken i dagsläget består av en handfull olika roller som jobbar med planering och uppföljning av deras pågående design- och industrialiseringsuppdrag.
Din profil Vi söker dig som har:
• Minst 5 års erfarenhet från kalkyl- och resurssäkringsarbete, helst inom industriverksamhet.
• Eftergymnasial utbildning inom ämnena ekonomi, industriell ekonomi eller strategiskt inköp.
• Kunna beskriva och kommunicera kalkylsvar till andra professioner inom verksamheten.
• Vana av att arbeta i Officepaketet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det ses som meriterande om du har en flygteknisk bakgrund och/eller har erfarenhet från ekonomi- och uppföljningssystemet Antura.
För att passa i teamet och i den här rollen hos vår kund ser vi att du är:
• Bra på att lyssna och ta till dig information.
• Drivande och självständig i ditt arbetssätt.
• Ansvarstagande, lösningsorienterad, metodisk och har en vilja att utveckla både arbetssätt och samverkan.
• Operativ och får saker att hända samtidigt som du har förmåga att tänka strategiskt och affärsmässigt.
• Flexibel i situationer med ständiga förändringar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där verksamheten har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Linda Connbolinda.connbo@unikresurs.se
070-7950189
