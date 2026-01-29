Essunga Bostäder AB söker koordinator
Essunga Bostäder AB / Butikssäljarjobb / Essunga Visa alla butikssäljarjobb i Essunga
2026-01-29
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essunga Bostäder AB i Essunga
Essungabostäder AB söker Koordinator
Essunga Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder i Essunga kommun. Vårt uppdrag är att erbjuda trygga, hållbara och trivsamma boenden för kommunens invånare. Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad koordinator som vill vara en viktig del av vår verksamhet. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som koordinator hos oss får du en varierad roll med många kontaktytor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Administration kring möten, inklusive kallelser, protokoll och övriga handlingar
Besiktning och visning av lägenheter
Nyckel- och tagghantering för Essunga Bostäder och Essunga kommun
Hantering av felanmälningar samt kundtjänst
Hyresadministration
Posthantering
Uthyrning av lägenheter samt kontraktsskrivning
Hemsida och annonsering
Övrigt administrativt stöd till organisationen i mån av tid
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom fastighet eller offentlig verksamhet
Är strukturerad och noggrann.
Har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs med kundkontakter
Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i administrativa system
Behärskar svenska väl i tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är självgående, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev, senast 2026-02-15. Ansökan skickas till info.eb@essunga.se
. Urval sker löpande vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas. Vid frågor om tjänsten kontakta Evelina Aronsson 0512-572 29, vid övriga frågor VD Johan Skoglund 0512-572 31.Tillträde: 1 juni eller 1 augusti.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Anställningen inleds som en provanställning om sex (6) månader och övergår därefter, om inget annat meddelas, automatiskt i en tillsvidareanställning.
Lön: Fast månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info.eb@essunga.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga Bostäder AB
(org.nr 556526-4826)
Södra Vägen 7 A (visa karta
)
465 31 NOSSEBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9711927