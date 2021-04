Eslövs kommun söker sjuksköterska till pooltjänst - Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten - Sjuksköterskejobb i Eslöv

Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten / Sjuksköterskejobb / Eslöv2021-04-07Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.Visste du att nio av tio medarbetar upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbete i Eslövs kommun?Utifrån vårt värdegrundsarbete skapar vi tillsammans en arbetsplats som genomsyras av ett gott och respektfullt bemötande mot alla. Vi välkomnar en ny kollega till vår positiva arbetsgrupp. Här har vi en god sammanhållningoch ett professionellt förhållningssätt för att möta våra patienters behov.2021-04-07Sjuksköteskeenheten söker nu en ny kollega till verksamheten inom hemsjukvård då vi behöver utöka gruppen sjuksköterskor som arbetar på våra servicehus och inom hela vår hemsjukvård. Tjänsten som pool sjuksköterska innebär att du kommer att finnas som ett stöd till dina kollegor vid frånvaro och hög arbetsbelastning för att kunna avlasta och höja kvalitén. Vårt fokus är att få patientens vardag att fungera. Arbetsuppgifterna består av hälso- och sjukvård i ett kommunalt perspektiv där Primärvården är en nära samarbetspartner. Det är stor variation i arbetet då vi hjälper patienter med alla olika behov av HSL. Idag finns det avancerad vård på våra boenden, likaså i patienternas hem som vi bedriver. Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer ingå i team av erfarna kollegor där du får möjlighet till stöd. I din roll har du många kontaktytor och är en del av ett stort nätverk då vi arbetar över hela hemsjukvården.Tjänsten är förlagd till dag och kväll, helgtjänstgöring ingår.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av hemsjukvård eller liknande erfarenhet som av arbetsgivaren kan jämföras. Har du tidigare arbetat inom kommunal vård och omsorg ser vi det som meriterande. Det är meriterande med vidareutbildning som distriktssjuksköterska, vård av äldre eller med onkologi/palliativvård. Då du i rollen kommer ha daglig kontakt med patienter och kolleger är det ett krav att du behärskar det svenska språket, både skriftligt och muntligt. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation, vi arbetar med att utveckla oss mer digitalt vilket ställer krav på datorvana. Arbetet kräver att du har körkort för manuell växellåda då du behöver ta dig runt till våra patienter som finns i hela kommunen under helgtjänstgöringen.Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i den kommunala hemsjukvården. Du är trygg i din yrkesroll med att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agerar därefter med ett ökat fokus på god patientsäkerhet. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och fokuserar alltid på det friska, därför är det viktigt att du trivs med att arbeta uppmuntrande och stödjande. Då du i ditt dagliga arbete har många kontaktytor och är en del av ett stort nätverk ser vi gärna att du har ett gott bemötande med god samarbetsförmåga. För att du ska trivas hos oss ser vi gärna att du uppskattar omväxling och snabbt kan ställa om vid förändringar och ändrade behov då du behöver arbeta på olika arbetsplatser.Du som sjuksköterska i Eslövs kommun är en värdefull nyckelperson i verksamheten och en del av arbetslaget där din kunskap och kompetens har ett stort värde.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTI Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693.Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten5674978