Eslövs kommun söker gymnasielärare i engelska och svenska

Eslövs kommun, Gymnasie och Vuxenutbildningen / Gymnasielärarjobb / Eslöv2020-08-26Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.Visste du att Eslövs kommun har 9 av 10 medarbetare som tycker att deras arbete är meningsfullt?Vårt samhälle behöver människor som vågar tänka nytt, möta utmaningar, ta egna initiativ och utveckla ny kunskap. På Carl Engströmgymnasiet är vi övertygade om att alla har kapacitet att forma sin egen framtid och bidra till samhället. Vi är stolta över att vara en del av unga människors utveckling och ser det som ett privilegium att få möjlighet att påverka ungdomars uppväxt. Vi har höga förväntningar på både våra elever och på oss själva och vi tror på att alla vill utvecklas. Vi tar ansvar för elevernas lärande och tillsammans vill vi och kan göra skillnad!2020-08-26Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du ska motivera och stimulera elevernas förmåga att tänka själva, samarbeta, ta ansvar och finna mening. Undervisningen ska både utveckla elevernas kunskaper och förmågor för att ge en så stabil grund som möjligt för att möta en allt snabbare samhällsutveckling.Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig fram till 2021-06-11 med en omfattning på 50 %.Vi ser att du har en gymnasielärarexamen med behörighet i engelska och svenska, samt gärna tidigare erfarenhet som lärare i ämnena. Vi söker dig som har ett stort engagemang för elevers utveckling och lärande där du planerar din undervisning för en inspirerande lärmiljö med tydliga mål. Du är en viktig förebild och vill vara med att utveckla undervisningen så att den främjar delaktighet och inflytande. Vidare har du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Utgångpunkten för ditt möte med eleverna är att ta hänsyn till deras individuella förutsättningar för att få eleverna att växa och utvecklas.ÖVRIGTI Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693.Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast, upphör: 2021-06-11 .MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09Eslövs kommun, Gymnasie och Vuxenutbildningen5333429