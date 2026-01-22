Erfarna truckförare med behörighet A+B
Vi söker nu erfarna truckförare till kommande uppdrag på Höglandet. Tjänsten innebär att köra truck på lager, lasta och lossa lastbilar samt orderplock.
Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag då intervjuer sker löpande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Orderplockning med skjutstativtruck enligt plocklistor och säkerhetsrutiner.
• Packning och förberedelse av utleveranser samt märkning och emballering enligt instruktion.
• Säkerställa ordning och reda i lagret
Vem är du?Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av truckkörning A1-4 + B1-3
• Har tidigare erfarenhet av lagerjobb
• Har grundläggande datorfärdigheter för att hantera lagersystem
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet med kollegor
• Har god fysik, då det kan förekomma fysiskt tungt arbete
• Trivs att arbeta i ett högt tempo
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
