Erfarna Revisionsmedarbetare | Assurance | Norrköping
2025-12-23
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom revision? Vi söker passionerade revisionskonsulter med minst två års arbetslivserfarenhet till vårt team inom Assurance i Norrköping. Oavsett din nuvarande erfarenhetsnivå, erbjuder vi en möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Möjligheten:
Som revisionskonsult hos EY i Norrköping får du arbeta med meningsfulla projekt som ger stort inflytande över din arbetsdag. Du blir en del av vårt globala nätverk av specialister och får arbeta med utmanande arbetsuppgifter från dag ett. EY värdesätter laganda, respekt och integritet vilket bygger grunden för vår gemensamma framgång.
Ansvarsområden:
Ansvara för att genomföra revisionsuppdrag tillsammans med ditt team.
Upprätta god kontakt gentemot uppdragets nyckelpersoner och informera löpande om det pågående revisionsarbetet.
Avsluta revisionsprocesser på ett effektivt sätt.
Ständigt fördjupa din förståelse för aktuella regelverk och processer, samt dela med dig av din kunskap för att stödja och utveckla mer juniora kollegor.
Förstå våra kunders unika ambitioner och behov samt dela dina insikter med kollegor för att förbättra vårt arbete.
Färdigheter och egenskaper för framgång:
Vi söker nyfikna personer som är redo att samarbeta och bygga relationer med kollegor och kunder. Du bör ha en stark målorientering och ambition att utvecklas, samt en passion för att ge professionell service. I gengäld erbjuder vi stöd, coachning och utbildning för att hjälpa dig växa i din karriär.
Kvalifikationer för tjänsten:
Relevant universitets-/högskoleutbildning.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av revision.
Erfarenhet av att ha arbetat med revision för både stora och små företag.
Flytande i svenska och engelska (tal och skrift).
Vad vi erbjuder:
Kontinuerligt lärande: Utveckla färdigheter för framtiden.
Framgång på ditt sätt: Verktyg och flexibilitet för att göra skillnad.
Transformativt ledarskap: Insikter och coachning för att bli en ledare.
Inkluderande kultur: Accepterande av den du är och möjlighet att hjälpa andra.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 18 februari 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Johannes Karlsson på Johannes.Karlsson@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Jeffersson.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
