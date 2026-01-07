Erfarna montörer
2026-01-07
Vi söker dig som är en erfaren montör med stort teknikintresse och vana vid att arbeta praktiskt i en varierande roll. Du blir en viktig del av ett engagerat team och bidrar med din kompetens inom byggnation, installation och felsökning av teknisk utrustning med el- och elektronikkomponenter. Arbetsuppgifter :
Montering av el- och elektronikkomponenter enligt ritningar och instruktioner
Kabeldragning och inkoppling
Testning och felsökning av utrustning
Samarbete med tekniker, ingenjörer och produktionsteam Publiceringsdatum2026-01-07Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har ett öga för detaljer.
Du är nyfiken på teknik, självgående och gillar att arbeta med händerna.
Gymnasieutbildning med inriktning el/teknik eller motsvarande kunskaper
Erfarenhet av elinstallationer, montage eller liknande (meriterande)
Förmåga att läsa elscheman
God svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.)
Hos Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Dennis Palenzovski dennis.palenzovski@thalamus.se Jobbnummer
9671869