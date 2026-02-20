Erfarna målare sökes

SMB Sverige AB / Målarjobb / Mjölby
2026-02-20


Visa alla målarjobb i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Haninge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SMB Sverige AB i Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping eller i hela Sverige

Smb växer och söker nu självständiga och erfarna målare för utvändigt måleri. Är du van att arbeta med fasader och trivs med att arbeta utomhus? Då vill vi höra från dig.

Publiceringsdatum
2026-02-20

Om tjänsten
Du kommer arbeta med utvändigt måleri hos privatpersoner och fastighetsägare. Arbetet kräver noggrannhet, ansvar och yrkesstolthet.

Dina arbetsuppgifter
Fasadmålning (trä och puts)
Skrapning, slipning och underarbete
Tvätt och förberedelse av fasader
Grundmålning och täckmålning
Självständigt ansvar för tilldelade projekt

Vi söker dig som
Har minst 2-3 års erfarenhet av utvändigt måleri
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitet
Är noggrann och effektiv
Har B-körkort (obligatoriskt)
Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder
Bra ersättning baserad på erfarenhet
Löpande uppdrag under säsong
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Ett seriöst bolag med tydliga rutiner

Start: Enligt överenskommelse
Skicka CV och kort presentation till: smbstad@gmail.com
Märk ansökan: Målare utvändigt
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via epost
E-post: smbstad@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mjölby".

Arbetsgivare
SMB Sverige AB (org.nr 556801-4129)
595 52  MJÖLBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9755399

Prenumerera på jobb från SMB Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SMB Sverige AB: