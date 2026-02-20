Erfarna målare sökes
2026-02-20
Smb växer och söker nu självständiga och erfarna målare för utvändigt måleri. Är du van att arbeta med fasader och trivs med att arbeta utomhus? Då vill vi höra från dig.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Du kommer arbeta med utvändigt måleri hos privatpersoner och fastighetsägare. Arbetet kräver noggrannhet, ansvar och yrkesstolthet.Dina arbetsuppgifter
Fasadmålning (trä och puts)
Skrapning, slipning och underarbete
Tvätt och förberedelse av fasader
Grundmålning och täckmålning
Självständigt ansvar för tilldelade projekt
Vi söker dig som
Har minst 2-3 års erfarenhet av utvändigt måleri
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitet
Är noggrann och effektiv
Har B-körkort (obligatoriskt)
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder
Bra ersättning baserad på erfarenhet
Löpande uppdrag under säsong
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Ett seriöst bolag med tydliga rutiner
Start: Enligt överenskommelse
Skicka CV och kort presentation till: smbstad@gmail.com
Märk ansökan: Målare utvändigt
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via epost
E-post: smbstad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare SMB Sverige AB
595 52 MJÖLBY
