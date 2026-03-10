Erfarna bärodlingsarbetare
Abraham Hill är en gård utanför Önnestad i Skåne som odlar jordgubbar på friland som säljs i stora delar av Sverige.
Vi är certifierade enligt IP Sigills Frukt & Grönt regler och får märka våra produkter med Svenskt Sigill.
Du bör ha erfarenhet av jobb inom bärodling och/eller grönsaksodling. Meriterande är om du plockat jordgubbar, hallon ect.
Vi söker arbetare med erfarenhet av bärplockning och växtodling. På Abraham Hills plockas jordgubbar.
Det förekommer också arbeten som ogräsrensning, packning av produkter m.m. som rör odlingen.
Vi erbjuder enkelt boende med gemensamma: kök, toaletter, duschar & tvättmaskiner samt rum med sängplats.
Egen bil är att föredra då det underlättar för transporter till de olika odlingsplatserna samt mellan mataffär och boendet. Vi ordnar transport till dem som inte kan ta sig från boendet till fälten på egen hand.
Vi är inte behov av hjälp från en rekryteringsfirma.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: jordgubbsansokan@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb.
Abrahamhillsgård AB (org.nr 559097-8762)
