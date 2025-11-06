Erfarna Bär- & Grönsaksplockare
2025-11-06
Lida Trädgård är lokal leverantör av färska primörer såsom jordgubbar, färskpotatis, lök, morot, rödbeta, dill, gurka och majs. Vi har verkat i regionen sedan 1973. Odlingarna är belägna runt Kvillingeslättens varma söderläge där jordgubbarna och vår välkända färskpotatis mognar i god tid före midsommar. Vi levererar även färska grönsaker så som gul- & röd lök, morötter, rödbetor, västeråsgurka och majs med högsta kvalité. Vi är certifierade enligt IP Sigills regler för bärodling och grönsaksodling och får märka våra produkter med Svenskt Sigill.
Du bör ha erfarenhet av jobb inom bärodling och/eller grönsaksodling. Meriterande är om du plockat jordgubbar, hallon eller grönsaker.
Vi söker arbetare med erfarenhet av bärplockning och växtodling. På Lida Trädgård plockas bär; jordgubbar och hallon. Vi plockar även grönsaker; lök, morötter, rödbetor, dill, majs, bönor och ärtor.
Det förekommer också arbeten som ogräsrensning, packning av produkter m.m. som rör odlingen.
Vi erbjuder enkelt boende med gemensamma; kök, toaletter, duschar & tvättmaskiner samt rum med sängplats.
Vi behöver en mindre grupp som arbetar ifrån april/maj till och med september (5-7 personer). Samt en större grupp som börjar i samband med jordgubbssäsongen i början på juni och pågår till början av augusti (40-50 personer).
Egen bil är att föredra då det underlättar för transporter till de olika odlingsplatserna samt mellan mataffär och boendet. Vi ordnar transport till dem som inte kan ta sig från boendet till fälten på egen hand.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: work@lidatradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jordgubbsplockare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lida Trädgård AB
(org.nr 559052-3543)
Faktor Palms Väg 29 A (visa karta
)
602 09 NORRKÖPING Jobbnummer
