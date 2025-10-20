Erfaren vitvarumontör till Malmö
Kommer & Installerar Sverige AB har varit verksamma i snart 15 år och är specialister på leverans och installation av vitvaror samt TV-apparater.
Vi samarbetar med flera stora butikskedjor, bostadsrättsföreningar och företag, och har byggt upp ett starkt rykte som en pålitlig partner med fokus på kvalitet, service och yrkesstolthet.
Vi erbjuder trygga anställningar, är anslutna till kollektivavtal, och arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas.Om tjänsten
Som vitvarumontör i Malmö blir du en viktig del av vårt team i södra Sverige.
Arbetet är varierande och innebär både leveranser, installationer och kundkontakt.
Du utgår från Malmö och arbetar självständigt i regionen, med fullt stöd från vårt planeringskontor som ser till att du har en smidig och välplanerad arbetsdag.
Du kör servicebil och har tillgång till moderna verktyg, arbetskläder och digital planering.Dina arbetsuppgifter
Leverera och installera vitvaror, TV-apparater och annan hemelektronik
Ha daglig kontakt med privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företagskunder
Utföra arbetet noggrant, säkert och med hög servicegrad
Arbetstid / Omfattning
Heltid, vardagar kl. 08.00-17.00
Viss övertid kan förekomma vid behov
Vi söker dig som gillar att se direkt resultat av ditt arbete - du trivs med att montera, lösa problem och lämna nöjda kunder efter varje uppdrag.
Vad vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag med snart 15 års erfarenhet
Bra villkor, schysst lönesättning och frihet under ansvar
Moderna verktyg och servicebil - du har allt du behöver för att göra ett bra jobb
Ett självständigt och varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att utvecklas inom företaget, exempelvis till teamledare eller instruktör
Hos Kommer & Installerar får du stabilitet, bra arbetsvillkor och en arbetsgivare som tror på långsiktiga relationer - både med kunder och medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Erfaren vitvarumontör - du har arbetat med leverans och installation av vitvaror tidigare (krav)
Positiv, händig och noggrann
I god fysisk form - arbetet är stundtals fysiskt krävande
Serviceminded och van vid kundkontakt
Självständig, flexibel och ansvarsfullKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av vitvarumontage
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Grundläggande elkunskaper
Erfarenhet av installation av TV, ljudsystem eller annan elektronik
Intresserad?
Hos oss får du ett arbete där dina insatser märks varje dag - du möter kunder, ser resultatet av ditt jobb och blir en del av ett team som värdesätter yrkesskicklighet.
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Har du frågor? Hör gärna av dig, vi berättar gärna mer om hur det är att jobba hos oss.
