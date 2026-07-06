Erfaren Utvecklare
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening i Växjö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens datadrivna Södra? Här får du en nyckelroll i att utveckla lösningar som används i verksamheten varje dag och som hjälper oss att fatta bättre beslut, arbeta smartare och skapa ännu större värde för våra medlemmar.
Det här får du jobba med på Södra
Som Utvecklare i vårt Data & Analytics-team får du arbeta i gränslandet mellan modern systemutveckling, data och AI. Du är med och bygger de applikationer och tjänster som gör Södras data tillgänglig, begriplig och användbar – från användarvänliga gränssnitt till robusta API:er, integrationer och databaser.
Hos oss får du inte bara utveckla kod – du får vara med och påverka tekniska vägval, bidra med nya idéer och driva utvecklingen framåt. Vi arbetar nära verksamheten, vilket innebär att du snabbt ser effekten av det du bygger och får möjlighet att göra verklig skillnad.
Du blir en del av ett engagerat team med utvecklare, data engineers, data scientists och analytiker som tillsammans utforskar nya möjligheter inom data och AI. Här finns både teknisk bredd, hög kompetens och ett genuint intresse för att lära av varandra.
Som senior utvecklare förväntas du också bidra med ditt tekniska ledarskap genom att dela kunskap, stötta kollegor och hjälpa teamet att fortsätta utvecklas.
Det här kommer du också arbeta med:
• Utveckla och förvalta applikationer och tjänster end-to-end – både frontend och backend.
• Bygga användarnära gränssnitt i React och moderna webbtekniker.
• Designa och bygga RESTful API:er och hantera data i SQL-databaser.
• Vara med och forma nästa generation av Södras dataplattform och tekniska ekosystem.
• Arbeta nära data scientists och omsätta innovativa data- och AI-lösningar till verkligt affärsvärde.
• Arbeta med modern teknik och bidra till att vi successivt förnyar vår tekniska verktygslåda.
• Bidra till ett team där kunskapsdelning, teknisk nyfikenhet och kontinuerligt lärande är en självklar del av vardagen.
Tjänsten omfattar heltid och tillsvidare med placering i Växjö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för att skapa smarta och hållbara digitala lösningar. Du är en erfaren utvecklare som trivs med att ta ansvar, driva idéer framåt och omsätta teknik till verkligt värde för användare och verksamhet. Du gillar att arbeta brett över hela utvecklingskedjan och motiveras av att lösa komplexa problem tillsammans med andra.
Hos oss får du möjlighet att kombinera teknisk spets med nyfikenhet och kreativitet. Du håller dig uppdaterad kring nya tekniker, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en kultur där vi utvecklas tillsammans.
Vi tror att du har med dig:
Flera års erfarenhet av systemutveckling, gärna i en fullstack-roll.
En akademisk utbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
God förmåga att kommunicera och samarbeta på både svenska och engelska.
Ett starkt driv att skapa lösningar som är robusta, användarvänliga och långsiktigt hållbara.
Teknisk kompetens
Frontend
React, TypeScript, JavaScript, HTML och CSS.
Backend
Python som huvudsakligt språk för backendutveckling.
Erfarenhet av att utveckla API:er och moderna tjänster, exempelvis med FastAPI eller liknande ramverk.
Erfarenhet av databaser och SQL.Övrig information
Erfarenhet av Git, DevOps, CI/CD och containerisering med Docker.
Vana att arbeta agilt och gärna i Scrum-team.
Det är ett extra plus om du har erfarenhet av:
Molnplattformar, gärna Azure.
Dataflöden, integrationer och dataarkitektur.
Verksamheter inom industri, produktion eller skogsnäring.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Maila till HRRekrytering@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Karl Karlsson, Head of Data & Analytics – 072-206 61 57 eller karl.karlsson@sodra.com
.
Fackliga frågor hänvisas till:
SACO: Erik Karlsson – erik.c.karlsson@sodra.com
Unionen: Teddy Hedlund – teddy.hedlund@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 31 augusti. På grund av semestertider dröjer återkoppling på din ansökan något, vi kommer påbörja urvalet efter sista ansökningsdag.
Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022560-2088357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
Idavägen 4 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9994475