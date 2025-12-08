Erfaren undersköterska till IMA, Danderyds sjukhus
2025-12-08
Är du undersköterska och intresserad av avancerad omvårdnad? Har du arbetat inom akutsjukvård i minst två år? Sök då till oss på IMA!
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år.
Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
IMA har under våren flyttat in i en helt nybyggd vårdbyggnad och består av 12 moderna enkelrum. Vi har 12 vårdplatser dygnet runt alla dar i veckan hela året om. Våra patienter kommer från akutmottagningen och IVA för det mesta men kan även komma från andra avdelningar på sjukhuset. De har alltid ett stort övervakningsbehov både via monitorer och visuellt. Deras tillstånd är oftast akut och instabilt, och kan vara allvarliga infektioner, svåra andningsproblem, allvarliga intoxikationer mm. Medelvårdtiden för våra patienter är ca två dygn men kan variera med allt från ett par timmar till flera dygn.
Vi erbjuder en trygg, stabil arbetsmiljö med erfarna kollegor som har hög kompetens. IMA präglas av en stark teamkänsla och god sammanhållning. Trivs du med att arbeta i ett högt tempo, där den ena dagen inte är den andra lik, då är IMA rätt arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med avancerad omvårdnad tillsammans sjuksköterska i ditt team. Ni har hand om två till tre patienter. Dina arbetsuppgifter består av bl.a. regelbundna kontroller av vitala parametrar, olika provtagningar, ta EKG, hantera KAD, olika såromläggningar.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.
För att kunna arbeta på IMA krävs att du arbetat minst två år inom akutsjukvård. Det är ett krav med goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse av avancerad omvårdnad och som hela tiden har fokus på patientens bästa. Du är nyfiken, lyhörd, ödmjuk och vill bidra till en personcentrerad vård. Andra viktiga egenskaper är att ha en god förmåga till samarbete och en stark vilja till att hjälpa dina kollegor.
Ansökan
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
