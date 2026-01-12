Erfaren truckförare sökes
Om tjänsten
För kommande uppdrag söker vi noggranna och erfarna truckförare till våra kunder i Malmö området. Tjänsten passar dig som trivs i en strukturerad miljö, gillar ordning och reda och tycker om fysiskt arbete. Vi ser gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, såsom studier eller annat arbete, och som söker ett extrajobb vid sidan av.
Arbetsuppgifter
Truckkörning
Lastning och lossning
Övriga lager- och produktionsuppgifter
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen som truckförare tror vi att du har tidigare erfarenhet av truckkörning men även lagervana. För att vara aktuell för rollen behöver du ha ett giltigt truckkort A1-A4, B1-B4, D1.
Som person tror vi att du är målmedveten och trivs i en miljö med högt tempo. Att arbeta självständigt och utifrån dagliga mål är något som du trivs med och tar ett stort ansvar för ditt egna arbete. Arbetet som konsult kräver flexibilitet och en god kommunikativ förmåga.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7035357-1784498". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Södra Stapelgränd 4 (visa karta
)
211 75 MALMÖ Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9679385