Erfaren truckförare - B3 Personal AB - Lagerjobb i Göteborg

B3 Personal AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-142021-04-14B3 Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sätter prestationen i centrum. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av B3 Personal och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för lossning och lastning av solpaneler, växelriktare och övrig utrustning. I full drift så kommer Göteborg vara den logistiska knutpunkten för all verksamhet i landet vilket innebär att stora volymer gods både kommer in och ut varje dag. Detta kommer sätta stora krav på alla medarbetare samtidigt som man ges möjlighet att ha stor påverkan på sin arbetsplats när det kommer till fastställandet av rutiner och arbetsmetodik.Vem är du?Vi tror att du har mångårig erfarenhet från arbete på lager och terminal. Du är organisatorisk med god förmåga att planera din dag och ser snabbt vart dina insatser gör mest nytta. Vi tror att alla organisationer mår bäst av engagerade medarbetare, därför ser vi gärna att du kommer med förbättringsförslag gällande vårt arbetssätt samt gällande hur vi kan effektivisera logistikflödena. Du har god vana att framföra truck, främst motvikt, och ser detta som en naturlig del av ditt arbete. Dock så bör du vara beredd på att arbetet i vissa stunder kan vara tungt.Du erbjudsDu erbjuds en dedikerad konsultchef vars mål är hjälpa dig till bästa möjliga prestation samt arbete i en miljö som genomsyras av entreprenörsanda.Självklart även en konkurrenskraftig lön.Är du redo att ta nästa steg? Vill du vara del av ett företag som värnar om sin personal? Sök redan idag! Denna rekrytering sker i samarbete med B3P, alla ansökningar hänvisas därför till B3P. Vi arbetar med ett löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt! Om du har några frågor är du välkommen att maila axel@b3p.se . Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail eller telefon.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Möjlighet till stort inflytande över sin egen anställning.Fast timlönSista dag att ansöka är 2021-04-30B3 Personal AB5690124