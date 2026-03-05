Erfaren traversförare sökes

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinförarjobb / Västerås
2026-03-05


Vi söker nu en erfaren traversförare som vill bli en del av ett växande team. Hos oss står trygghet, utveckling och ett inkluderande arbetsklimat i centrum, och vi söker dig som vill bidra med din kompetens och ditt säkerhetstänk.
Om rollen
I rollen som traversförare ansvarar du för säker och effektiv hantering av travers och lyftutrustning i produktions- eller lagerlokaler. Du arbetar nära kollegor och arbetsledning för att upprätthålla ett stabilt flöde av gods samt ser till att arbetsplatsen håller hög ordning och säkerhet.
Arbetsuppgifter
Hantera travers och annan lyftutrustning för förflyttning och positionering av gods

Utföra lastning och lossning samt placera material enligt arbetsordrar och instruktioner

Daglig inspektion och enklare underhåll av travers och tillhörande utrustning

Säkra lasten och följa gällande säkerhetsrutiner vid lyft och förflyttning

Samarbeta med kollegor inom produktion, logistik och platsledning för att optimera flöden

Dokumentera avvikelser och rapportera fel eller skador på utrustning

Kvalifikationer och erfarenhet
Giltigt traverskort eller dokumenterad erfarenhet av att köra travers/kran

Erfarenhet från industri, tillverkning eller lager är meriterande

Truckkort och annan relevant lyftutbildning är en fördel

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

God fysik och vana vid praktiskt arbete

Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och noggrann i utförandet av arbetsuppgifter

Flexibel och trivs med både självständigt arbete och samarbete i team

Problemlösande, ansvarsfull och proaktiv i arbetsvardagen

Bidrar till en positiv, jämställd och inkluderande arbetsmiljö

Anställningsform, arbetstid och villkor
Visstidsanställning, 6 månader

Heltid med varierande arbetstider (möjlighet till skift)

Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal

Så ansöker du
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och skapa värde tillsammans med oss, skicka din ansökan med CV via vår ansökningslänk. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mejl.

Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334560-1875212".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Varmvalsvägen 15 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9778605

