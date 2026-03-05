Erfaren traversförare sökes
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinförarjobb / Västerås Visa alla maskinförarjobb i Västerås
2026-03-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren traversförare som vill bli en del av ett växande team. Hos oss står trygghet, utveckling och ett inkluderande arbetsklimat i centrum, och vi söker dig som vill bidra med din kompetens och ditt säkerhetstänk.
Om rollen
I rollen som traversförare ansvarar du för säker och effektiv hantering av travers och lyftutrustning i produktions- eller lagerlokaler. Du arbetar nära kollegor och arbetsledning för att upprätthålla ett stabilt flöde av gods samt ser till att arbetsplatsen håller hög ordning och säkerhet.
Arbetsuppgifter
Hantera travers och annan lyftutrustning för förflyttning och positionering av gods
Utföra lastning och lossning samt placera material enligt arbetsordrar och instruktioner
Daglig inspektion och enklare underhåll av travers och tillhörande utrustning
Säkra lasten och följa gällande säkerhetsrutiner vid lyft och förflyttning
Samarbeta med kollegor inom produktion, logistik och platsledning för att optimera flöden
Dokumentera avvikelser och rapportera fel eller skador på utrustning
Kvalifikationer och erfarenhet
Giltigt traverskort eller dokumenterad erfarenhet av att köra travers/kran
Erfarenhet från industri, tillverkning eller lager är meriterande
Truckkort och annan relevant lyftutbildning är en fördel
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God fysik och vana vid praktiskt arbetePubliceringsdatum2026-03-05Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och noggrann i utförandet av arbetsuppgifter
Flexibel och trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
Problemlösande, ansvarsfull och proaktiv i arbetsvardagen
Bidrar till en positiv, jämställd och inkluderande arbetsmiljö
Anställningsform, arbetstid och villkor
Visstidsanställning, 6 månader
Heltid med varierande arbetstider (möjlighet till skift)
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtalSå ansöker du
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och skapa värde tillsammans med oss, skicka din ansökan med CV via vår ansökningslänk. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334560-1875212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Varmvalsvägen 15 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9778605