Erfaren Tekniker Till Dmg Mori!
Needo Recruitment West AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-02-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment West AB i Jönköping
, Mullsjö
, Tidaholm
, Tranemo
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med service och samtidigt resa runt i Sverige? Trivs du med att arbeta självständigt? Har du dessutom teknisk erfarenhet och en vilja att fördjupa dina kunskaper? Då kan tjänsten som erfaren servicetekniker till DMG MORI vara något för dig!
Om DMG MORI
DMG MORI är en världsledande global koncern som tillverkar spånavskiljande bearbetningsmaskiner. DMG MORI finns representerat över hela världen med mer än 160 försäljnings- och servicecenter. DMG MORI utvecklar kontinuerligt trendsättande produkter som maskiner, styrsystem, automationslösningar och har idag över 12.000 anställda globalt. I Norden har vi vårt huvudkontor i Västra Frölunda, Sverige. De har idag tekniker fördelat över hela Sverige och ambitionen är att fortsätta växa!
Om tjänsten som servicetekniker
I rollen som Servicetekniker hos DMG MORI kommer du att bli en del av en spännande organisation som erbjuder en lärorik utvecklingstrappa formad efter din kompetens och tidigare erfarenhet. Som Servicetekniker kommer du arbeta med DMG MORI's breda utbud av maskiner och kan komma utföra allt från installation, förebyggande underhåll och akut underhåll. Du kommer löpande ställas inför flertalet tekniska utmaningar kopplat till el, hydraulik, mekanik samt styrsystem (Exempelvis Heidenhain, Siemens, Mitsubishi, Fanuc). Till din hjälp har du tillgång till en teknisk hotline och du kommer att ha ett tätt samarbete med verksamhetens servicekoordinatorer som planerar kundbesöken veckovis. Viss administration förekommer i form av dokumentation och rapportskrivning.
Som Servicetekniker hos DMG MORI kommer du vidare att få åka ut och se olika industrier och träffa flertalet spännande kunder. Resor och övernattningar i tjänsten förekommer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och förebyggande- och/eller akut underhåll av bearbetningsmaskiner.
Hjälpa DMG MORI:s kunder på plats.
Dokumentera och skriva rapporter gällande utfört arbete
Om dig
Vi söker dig som har minst en gymnasial utbildning, gärna med inriktning på mekanik, teknik eller dylikt. För att lyckas i rollen på DMG MORI ser vi att du har en bakgrund som tekniker, med fokus på mekanik, hydraulik, el och/eller styrsystem. Vi ser även att du har erfarenhet av att arbeta med CNC-maskiner, som antingen operatör eller underhållstekniker. För att lyckas i tjänsten behöver du inneha körkort B och behärska engelska väl i tal och skrift, är du även svensktalande är detta ett plus.
Vidare söker vi dig som har ett positivt förhållningssätt och som tycker om att arbeta lösningsorienterat. Sannolikt har du också ett naturligt driv och har en fallenhet för att skapa struktur bland dina uppgifter. Finner du det även stimulerande att leverera god service och bygga relationer med kunder kommer du att trivas väl i rollen!
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av tekniskt arbete med fokus inom flera av följande områden: El, hydraulik, mekanik eller styrsystem.
Erfarenhet av att arbeta med CNC-maskiner.
Erfarenhet av liknande roller så som servicetekniker, operatör, underhållstekniker eller liknande.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
B-körkort samt möjlighet att resa och övernatta i tjänsten.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att resa i tjänsten.
Övrigt:
Start: Omgående, enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Flexibelt - Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg, Malmö samt närliggande orter.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Servicetekniker intressant? Skicka in din ansökan idag, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940) Arbetsplats
Dmg Mori Kontakt
Sandra Roséus sandra.r@needo.se Jobbnummer
9727973