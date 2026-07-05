Erfaren tandläkare till privat klinik i Södermalm

Nakstam AB / Tandläkarjobb / Stockholm
2026-07-05


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Vi söker en erfaren tandläkare till våra två kliniker i Södermalm.

Publiceringsdatum
2026-07-05

Om företaget
Vi bedriver tandvård i två moderna kliniker med totalt åtta behandlingsrum och ett tandvårdsteam bestående av 16 medarbetare. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet, god service och ett starkt patientfokus. Vi arbetar i journalsystemet Muntra och använder oss av senaste tekniken inom tandvård såsom 3Shape för digitala avtryck, CBCT och guidad kirurgi.

Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss arbetar du huvudsakligen med vuxentandvård. Arbetsuppgifterna omfattar:
• Undersökningar, diagnostik och terapiplanering
• Allmäntandvård
• Protetiska behandlingar
• Implantatbehandlingar
• Uppföljning och långsiktig patientvård
Du kommer att arbeta med ett erfaret och engagerat team av kollegor.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
• Svensk tandläkarlegitimation
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom svensk privat tandvård
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av diagnostik, terapiplanering och behandling av vuxna patienter
• Erfarenhet av fast protetik samt implantatbehandlingar

Meriterande:
• Erfarenhet av implantatkirurgi

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Ansvarsfull och trygg i din yrkesroll
• Självständig och flexibel
• Serviceinriktad och patientfokuserad
• En god lagspelare med positiv inställning

Vi erbjuder
• Modernt utrustade kliniker med senaste tekniken
• Ett kompetent och sammansvetsat team
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• En stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: stamos@tgsklinikerna.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NakStam AB (org.nr 556968-5158), http://www.tgsklinikerna.se
Folkungagatan 78 (visa karta)
116 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
Nakstam AB

Jobbnummer
9992757

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