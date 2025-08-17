Erfaren systemutvecklare
2025-08-17
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren utvecklare som kan förstärka teamet och bidra i arbetet med att förvalta och vidareutveckla en omfattande Dynamics CRM-lösning. Uppdraget kan utföras från valfri ort i Sverige, men resor till möten på plats kan förekomma.
CRM-lösningen är ett av verksamhetens mest centrala system och används bland annat för kunddatabasen, ärendehantering och handläggning av färdtjänstärenden. Det bygger på Microsoft Dynamics CRM i en on-premise-installation och innehåller även stöd för företagsförsäljning och bokning, samt marknads- och annonsstöd via Click Dimensions.
Systemet har många tillägg utanför standardfunktionaliteten, men alltid inom ramarna för supporterade lösningar. Det finns flera integrationspunkter mot exempelvis webblösningar, företagsportaler, biljettsystem, analysplattformar och externa tjänster såsom folkbokföringsregister, databaser, SMS-tjänster och automatiserad datafångst från inskannade blanketter.
I samband med ett större utvecklingsprogram byggs nu ett nytt handläggningssystem för färdtjänst och sjukresor, som integreras i den befintliga CRM-lösningen. Teamet består av konsulter från olika leverantörer och arbetar agilt enligt SCRUM. Samarbete, kompetensdelning och gemensamt ansvar för leveranserna är viktiga delar av arbetssättet.Publiceringsdatum2025-08-17Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av kundsystem och ärendehanteringslösningar, gärna inom offentlig eller kommunal sektor.
Erfarenhet av handläggningssystem inom offentlig eller kommunal verksamhet är meriterande.
Minst 7 års avancerad utveckling i Microsoft Dynamics CRM inom B2C.
Gedigen erfarenhet av felsökning i Dynamics CRM och integrerade lösningar, inklusive arbete med API-bibliotek.
Minst 7 års erfarenhet av utveckling och förvaltning av API-lösningar för Dynamics CRM.
Deltagit i minst tre större CRM-projekt inom B2C.
Dokumenterad kompetens inom konfiguration och förvaltning av Dynamics CRM-lösningar både för B2C och B2B.
Lång erfarenhet av Dynamics CRM on-premise.
Erfarenhet av agilt arbetssätt och vana vid att arbeta i Azure DevOps.Dina personliga egenskaper
Drivande och självgående
Lösningsorienterad
God kommunikativ förmåga
Strukturerad och noggrann
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
665 91 KIL Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9461718