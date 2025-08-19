Erfaren svetsare
2025-08-19
Nu söker vi erfaren svetsare för kunds räkning i Karlskoga!Arbetsuppgifter
Vi söker erfarna svetsare till en fabrik i Karlskoga. Är du en driven och noggrann svetsare med kunskap inom rostfritt, aluminium och svart material? Då kan du vara den vi söker!
Som svetsare kommer du att arbeta med svetsning av rostfritt, aluminium och svart material enligt ritningar. Du kommer att vara en del av teamet och bidra till att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i produktionen.Profil
Vi söker dig som har:
Goda kunskaper i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Erfarenhet av svetsning, främst i rostfritt och aluminium, men även svart material
Vi erbjuder:
En utvecklande arbetsplats med möjlighet att växa inom företaget
Möjlighet att erhålla svetslicenser om dessa saknas
Ett stimulerande och omväxlande arbete i en innovativ miljö
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com
