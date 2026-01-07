Erfaren stödassistent till LSS verksamhet
2026-01-07
Är du en trygg och erfaren stödassistent som ser möjligheter istället för svårigheter? Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som är skräddarsydd för målgruppen. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen är en BoDa-verksamhet, vilket innebär att det finns både boende och daglig verksamhet i en och samma verksamhet, där utgångspunkten är att erbjuda en anpassad miljö för målgruppen. Här följer du individen inom både daglig verksamhet och i gruppbostaden.
BoDa Djuramossa ligger naturskönt mellan Domsten och Viken, vilket skapar möjligheter att ha naturinspirerade aktiviteter.
Vi har fyra boendeplatser och i arbetet ingår arbete med personer som har ett utmanande beteende.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss arbetar du med att stödja, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer, samt att ge stöd i att skapa och upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, till exempel aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt stöd och fysisk omvårdnad, utgår ifrån de individuella behoven och önskemålen i enlighet med LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Målet är att skapa förutsättningar för en meningsfull vardag och att främja självständighet och delaktighet.
Utmanande beteende och självskadebeteende är vanligt förekommande, därför det är viktigt att du arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Du arbetar systematiskt med social dokumentation och arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete.
För att lyckas i rollen krävs det att du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer som tidvis uppvisar ett mycket utmanande och utåtagerande beteende och det är viktigt att du är trygg i dina kunskaper gällande tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du även ha
• grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana
• B-körkort och tillgång till bil, om du inte har tillgång till bil behöver du ha ett annat sätt att ta dig till arbetsplatsen (som inte är tillgänglig via kollektiva kommunikationer)
• goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
Det är meriterande om du kan TAKK eller teckenspråk.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Att arbeta med människor med speciella funktionsvariationer är ett brett, blandat och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete och uthållighet. Du behöver vara intresserad av att arbeta med målgruppen och kunna läsa av våra brukares behov.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Jessica Swartling Jessica.Swartling@helsingborg.se 042-10 20 49 Jobbnummer
9670859