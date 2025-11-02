Erfaren Städare Sökes

Attica Städ AB / Städarjobb / Göteborg
2025-11-02


Städare med många års erfarenhet inom hemstädning sökes
Attica Städ AB fortsätter att växa ännu snabbare och därför är vi i behov av ännu en städare i teamet.
Arbetsplatsen ligger i Torslanda Göteborg där vi startar dagen för arbete 8-16 måndag till fredag. Du kommer att köra tjänstebil eller åka med en kollega till våra kunder som finns i hela Göteborg dock mest i Torslanda.
Arbetsuppgifterna innefattar hemstädning av villor och lägenheter.
Det är ett absolut KRAV att du har erfarenhet av samma arbete i många år.
Vi erbjuder höga fasta månadslöner, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag, arbetskläder, tjänstebil mm.

Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@atticastad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Attica Städ AB (org.nr 559270-0966)
Runslingan 47 (visa karta)
423 47  TORSLANDA

Kontakt
Mario A.
info@atticastad.se
0313535300

Jobbnummer
9584451

