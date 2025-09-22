Erfaren Städare med körkort, B
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Iscella Städ i Vällingby söker erfarna, noggranna och engagerade städare med körkort som vill vara med och skapa skinande rena hem med hemservice i toppklass. Vi erbjuder flera städuppdrag dagtid och ett arbetsklimat där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Vi söker dig som:
Har arbetserfarenhet av minst hemstädning.
Bor i eller i närheten av Vällingby.
Har körkort svenskt eller europeiskt (behörighet B).
Talar, läser och förstår svenska obehindrat!
Meriterande om du
Har utbildning inom lokalvård
Om ovan stämmer in på dig hoppas vi att du vill bli en del av vårt fantastiska team på Iscella Städ i Vällingby!
Vi erbjuder en trygg och flexibel arbetsplats för dig som söker en Särskild tillsvidareanställning, timanställning med arbete vid behov, på timmar.
Viktig information: Alla ansökningar tas emot via den angivna länken. Ansökningar via telefon eller e-post hanteras inte.
Bli en del av vårt fantastiska team på Iscella Städ & Servicecenter! Vi ser fram emot att välkomna dig som städare och se dig glänsa i din roll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Iscella Städ I Vällingby Jobbnummer
9521139