Erfaren städare
Maidbook AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-03
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Erfaren städare sökes – Maidbook
Maidbook är ett etablerat städföretag sedan 2009 som utför städtjänster i Stockholm med omnejd samt i Uppsala.
Vi växer och söker nu en erfaren och noggrann städare till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av städning
Pålitlig, noggrann och ansvarsfull
God arbetsmoral och samarbetsförmåga
Språkkrav:
Du ska kunna prata något av följande:
Lettiska
Ryska
Engelska
Vi erbjuder en trygg arbetsplats, trevliga kollegor och möjlighet till långsiktigt arbete.Så ansöker du
Skicka din ansökan till oss så berättar vi mer!
Experienced Cleaner Wanted – Maidbook
Maidbook is an established cleaning company since 2009, providing cleaning services in Stockholm and surrounding areas, as well as in Uppsala.
We are growing and are now looking for an experienced and detail-oriented cleaner to join our team.
Requirements:
5+years of experience in cleaning
Reliable and responsible
Strong work ethic and ability to work well with others
Language requirements:
You must be able to speak one of the following:
Latvian
Russian
English
We offer a stable workplace, friendly colleagues, and opportunities for long-term employment.
Application:
Send us your application and we will tell you more! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@maidbook.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maidbook AB
(org.nr 556789-3549)
Drottninggatan 97 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Maidbook AB Jobbnummer
9945743