Erfaren snickare
2025-10-29
SJÄLVGÅENDE SNICKARE SÖKES TILL EGH BYGG
Är du en erfaren snickare som vill arbeta i ett stabilt företag med varierande och spännande projekt? Då kan du vara den vi söker!
EGH Bygg är ett växande byggföretag som utför allt från renoveringar till nybyggnation. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och goda kundrelationer. Nu söker vi en självgående snickare som vill bli en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppdrag inom bygg och snickeri. Du förväntas kunna planera, utföra och följa upp arbetet självständigt. Arbetet sker både individuellt och i samarbete med kollegor. Vanliga arbetsuppgifter kan vara:
Byggnation, renovering och montering
In- och utvändiga snickeriarbeten
Tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar
Kundkontakt och ansvar för att arbetet utförs med hög kvalitet
Vi söker dig som har
Yrkesbevis som snickare eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Bred kunskap inom bygg och snickeri
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
kunna göra enklare kalkyler, ta fram offerter och ha en grundläggande förståelse för ekonomi i projekt.
B-körkort är ett krav
God svenska i tal och skrift
Meriterande är om du har erfarenhet från både större byggprojekt och mindre servicearbeten.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att passa hos oss är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta men trivs också med att arbeta självständigt.
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
En trygg arbetsplats med god sammanhållning
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
ÖVRIG INFORMATION
Tjänsten som snickare hos EGH Bygg är en direktrekrytering där du blir anställd av EGH Bygg.

Är du redo för en ny utmaning och vill vara en del av ett trevligt och engagerat team? Sök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst", längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eghbygg.se/ Arbetsplats
EGH Bygg Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se Jobbnummer
9580443