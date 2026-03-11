Erfaren skjutstativförare sökes!
2026-03-11
Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Är du en flexibel och noggrann truckförare som trivs i en fartfylld lagermiljö?
Vill du bli en viktig del i ett team som bidrar till ett välfungerande flöde?
Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en erfaren och ansvarstagande skjutstativförare till vår kund i Norrköping.
Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av B5 (VNA).Arbetsuppgifter
Här kommer du att arbeta med varierande lagerrelaterade arbetsuppgifter, som bland annat:
• Truckkörning
• Plock och pack av order
• In- och utleveranser
Arbetet ställer höga krav på säkerhet, precision och effektivitet.
Vad vi söker
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av att köra skjutstativtruck
• Innehar truckkort (minst B3, meriterande B5)
• Har god vana av lagerarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Goda kunskaper i svenska språket (både tal och skrift)
Som person är du ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du uppskattar en varierad arbetsdag och har lätt för att samarbeta med andra, men kan också ta ansvar för dina egna uppgifter.
Arbetstiderna är främst dagtid 7-16, men kvällsarbete kan förekomma.
Låter det här som jobbet för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar och tillsätter tjänsten löpande.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Pokayoke AB
Kontakt
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se
9791409