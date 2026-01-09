Erfaren Säkerhetsskyddstekniker
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Nynäshamn Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Nynäshamn
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Arbetar du med säkerhetsskydd och teknisk bevakning? Har du kunskap och erfarenhet av tekniska säkerhetssystem och vill bidra i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
I rollen som säkerhetsskyddstekniker (SKT) arbetar du med säkerhetstekniska system såsom passer-, larm-, kamera- och låssystem. Du ansvarar för att kravställa, planera och sammanhålla installationsuppdrag samt följa upp genomförandet. Vidare stödjer du systemförvaltaren i drift, förvaltning och vidareutveckling av säkerhetssystem vid myndigheten.
Utöver huvuduppgifterna bidrar du som SKT även till övriga delar av säkerhetsskyddet t.ex. kontrollverksamhet och utbildningar.
Dina säkerhetstekniska styrkor gör att du har många kontaktytor såväl internt som externt och att du samarbetar med dina kollegor på säkerhetsskyddsenheten samt övriga kollegor på FOIs alla orter, varav resor förekommer ofta i tjänsten. Som SKT bidrar du även som en stödjande funktion inom säkerhetsskyddsområdet till chefer och projektledare
Om enheten
Du kommer att ingå i Säkerhetsskyddsenheten som är placerad direkt under generaldirektören. Säkerhetsskyddsenheten styr och stödjer myndighetens verksamhet i sitt säkerhetsskyddsarbete. Vi är representerande på FOI:s samtliga verksamhetsorter. Placeringsort för denna tjänst är Grindsjön där avdelning VSS verkar läs gärna mer VSS med tillhörighet Sektion Lokal SÄK Grindsjön.
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Vi söker dig som motiveras av att arbeta med tekniska säkerhets och har:
Gymnasial teknisk eller EL/Tele utbildning alternativt eftergymnasial teknisk utbildning
Erfarenhet av installation, service och underhåll av säkerhetstekniska system
Erfarenhet av att arbeta med teknisk dokumentation
Erfarenhet av att arbeta i projektform
B-körkort.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
För att lyckas i rollen behöver du ha integritet och ett högt säkerhetsmedvetande där du kommunicerar förtroende samt skapa förståelse för informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Rollen kräver att du är uthållig, arbetar strukturerat med en god förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar där du har mod till initiativ och självständigt tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Meriterande
Vi ser att det är bra om du även har:
Erfarenhet av system med höga säkerhetskrav, exempelvis krypton
Erfarenhet av Exempel säkerhetsstandarder - särskilt SSF 130, SSF 200 och FFS
Arbetat med CAD
Erfarenhet av verksamhet inom totalförsvaret
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-01-30!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Sandra Wistrand. Fackliga företrädare är David Jon Grumer (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
