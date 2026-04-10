Erfaren projektledare inom fastighetsautomation
2026-04-10
Vill du arbeta i en roll där du inte bara driver projekt - utan är med och bygger hur de ska drivas framåt?
Här erbjuds en möjlighet att kliva in i ett mindre, ingenjörsdrivet bolag med tydliga ambitioner. Målet är inte att bli ytterligare en aktör i branschen, utan att bygga en mer strukturerad, kvalitativ och långsiktig modell för hur fastighetsautomation levereras.
Mer om rollen
I rollen som projektledare ansvarar du för att driva projekt inom fastighetsautomation från start till överlämning. Du har ett helhetsansvar för dina projekt, där du säkerställer framdrift, kvalitet och struktur genom hela processen.
Rollen innebär nära samarbete med beställare, konsulter, entreprenörer och interna tekniska resurser. Arbetet är till största delen kontorsbaserat och innebär löpande dialog med kund snarare än närvaro ute i produktion.
Arbetsuppgifter i urval
Leda projekt inom styr- och övervakningssystem
Samordna mellan kund, konsulter, entreprenörer och tekniska team
Säkerställa att teknisk omfattning, dokumentation och standarder följs
Koordinera programmering, systemintegration och driftsättning
Följa upp tidplan, risker, leveranser och ekonomi
Ta ett tydligt ägarskap för projektets helhet
Om vår kund
Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas, men drivs av ett team med lång erfarenhet från branschen och internationella projekt. Organisationen är liten, senior och medvetet uppbyggd för att vara effektiv.
Fokus ligger på att utveckla egna arbetssätt, verktyg och metoder - med ambitionen att skapa en mer standardiserad och skalbar leverans inom fastighetsautomation.
Vår kunds mål är tydligt: Att över tid arbeta selektivt med rätt kunder, bygga långsiktiga partnerskap och leverera på en nivå där kvalitet, struktur och innovation går före pris.
Krav för tjänsten
Minst 3 års erfarenhet av fastighetsautomation eller tekniska installationsprojekt
Erfarenhet av projektledning
Förståelse för styrsystem, PLC och systemintegration
Vana att arbeta mot fastighetsägare, entreprenörer och konsulter
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Ytterligare teknisk bakgrund inom automation
Erfarenhet av arbete i mindre eller snabbväxande organisationer
Den här rollen passar dig som vill vara med i ett tidigt skede, där riktning sätts nu - och där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och leverans över tid. Vi söker dig som är en självgående person och som tar ansvar för hela leveransen, från start till mål. Du arbetar strukturerat och proaktivt, med förmåga att ligga steget före. Du som söker är trygg och professionell i dialog med kund, och agerar seniort i olika typer av situationer.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv genom att hjälpa rätt person till rätt plats. Hos oss får du en trygg anställning, goda utvecklingsmöjligheter och ett nära samarbete med din konsultchef.
Som konsult hos oss får du ta del av kompetensutveckling, sociala aktiviteter och förmåner - och inkluderas även i kundens gemenskap med exempelvis utbildningar och personalaktiviteter.
För denna roll kommer du anställas direkt hos vår kund. Framtiden ansvarar för rekryteringen. Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Stockholm
Arbetsform: På plats
