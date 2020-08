Erfaren Projektcontroller till Spännande 2-års uppdrag - Delta Consulting AB - Administratörsjobb i Stockholm

Delta Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-26Är du en Projektcontroller som besitter goda redovisningskunskaper och söker en ny utmaning i en stimulerande och kreativ miljö? Då har vi ett spännande uppdrag för dig!Delta Consulting tillsätter nu ett spännande 2 års-uppdrag som Projektcontroller, till ett större infrastrukturprojekt i Stockholm. Du kommer ansluta till trevligt kontor och rapportera till huvudprojektcontrollern / programcontrollern.Start för uppdraget är Omgående!Vår kundKunden sitter väldigt centralt i trevliga och fräscha lokaler en mycket god arbetsatmosfär för anställda och konsulter.2020-08-26Vi söker dig som är ansvarstagande och prestigelös. Du är kommunikativ och är van med en stödjande roll, där samarbete och kommunikation är av stor vikt. Du van att kommunicera med icke-ekonomer och driva in information. Du van att arbeta självständigt med investeringskalkyler, investeringsbeslut och projektuppföljning och har även goda redovisningskunskaper. Rollen hanterar du genom din tidigare erfarenhet som projektcontroller vid infrastrukturprojekt.Huvudsakliga arbetsuppgifterStödja huvudprojektfunktionen med att koordinera samt finansiellt strukturera och följa upp projekt och medfinansiering.Bistå projektledarna i arbetet med framtagning och uppföljning av budget och prognoser för både investering och driftStötta projektledarna med att månadsvis rapportera tid, kostnad och innehållIdentifiera, analysera och förstå eventuella avvikelser mellan utfall, prognos och budgetBidra till verksamhetsgemensam ekonomistyrning samt följa upp att beslutade rutiner efterföljsUppföljning av kontoplan och stötta verksamheten vid kontering och bokföring av fakturorUpprätta fakturor, exempelvis till medfinansiärer och hantera medfinansieringarFölja upp att inbetalningar inkommer och att de intäktsförs. Tar detta i beaktande i budget- och prognosprocessenSäkerställa att K3-regelverket följsBistå projektledarna i att upprätta underlag till bokföringsordrarTa fram ekonomiska underlag till månatlig statusrapporteringDelta i relevanta möten, såsom projektlednings-, planerings-, överlämnings- eller ekonomiavstämningsmöten, för att kunna analysera och eventuellt agera på information om projektens framdriftSkallkravEkonomisk högskoleutbildning (eller motsvarade)3-5 års erfarenhet av ekonomiarbete inom infrastrukturprojektGod kompetens gällande finansieringsfrågorErfarenhet av att självständigt arbeta med investeringskalkyler, investeringsbeslut och projektuppföljningGoda redovisningskunskaperMeriterandeArbetat i affärssystemet AgressoMycket goda redovisningskunskaperLåter det intressant?Tveka inte att skicka in din ansökan via vår hemsida. Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten tillsättas innan annonsen har löpt ut.Titta även på andra tjänster som vi har på vår karriärsida!careers.deltaconsulting.se ( https://careers.deltaconsulting.se/) Vid frågor, kontakta Olle Olsson på olle@deltaconsulting.se eller 070-402 84 22.Välkommen med din ansökan!Om Delta ConsultingVi på Delta Consulting är specialister på ekonomipersonal. Vår vision är att skapa en helt ny standard.Vi jobbar dagligen med att skapa möten mellan ekonomer och företag där ekonomer jobbar. I vårt arbete hjälper vi våra kandidater att ta nästa steg i karriären samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta rätt person. Vi förmedlar både permanenta anställningar och temporära anställningar i form av uthyrning och interim.Vår verksamhet styrs av våra tre ledord: noggrannhet, långsiktighet och positiv förändring. Oavsett om du är i början av din karriär eller en erfaren CFO är vi din självklara samarbetspartner när det är dags för en ny utmaning.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-12Delta Consulting AB5334605