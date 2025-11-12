Erfaren Premiumrådgivare
Nordea Bank Abp, Filial i Sverige / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-11-12
Nordea is a leading Nordic universal bank.
Job ID: 31556
Nu finns en spännande möjlighet i Göteborg City!
Till vårt kontor i Göteborg City söker vi nu en erfaren Premiumrådgivare (Financial Advisor Premium) som vill vara med och bidra till våra privatkunders framtidsplaner genom förstklassig rådgivning. När våra kunder strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar, finns vi där för att erbjuda en relevant finansiell lösning.
Tjänsten är placerad i Göteborg City, Västra Hamngatan 1. Detta är en tillsvidareanställning.
Om vårt team
Vi är ett kontor med en utpräglad team-anda, där vi hjälper och stöttar varandra. Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Vi har roligt tillsammans, samarbetar och är måna att ställa upp för varandra i vår ambition om att nå framgång. Vår roll är att ta hand om våra privatkunder, både nya och befintliga och hjälpa dem med alla aspekter av deras ekonomi.
Vad du kommer att göra
Som Premiumrådgivare spelar du en viktig roll i att hjälpa kunderna planera inför framtiden. Du ger förstklassig rådgivning med inriktning på placeringar, sparande, försäkringar och finansiering. Kunderna möter du både digitalt och fysiskt på kontoret.
Vill du vara med och säkerställa att vi ger helhetsrådgivning i världsklass till våra kunder är detta något för dig!
Dina fokusområden blir att:
* Vara en god ambassadör för Nordea med stor social kompetens, både genom kreativt nätverkande och aktiv prospektbearbetning.
* Proaktivt attrahera nya kunder, samtidigt som du utvecklar befintliga kundrelationer och skapar tillväxt i deras tillgångar.
* Skapa hög tillgänglighet för kunderna där du ser till att kunden direkt får hjälp och är informerad om vilka olika kanaler vi erbjuder.
* Visa entreprenörsanda genom att på ett entusiastiskt sätt driva frågor, utmana samt dela kunskap och idéer.
* Ha en naturlig fallenhet för att bygga nätverk med kunder, kollegor och samarbetspartners.
* Välkommen till ett team, som präglas av stark vinnarkultur med fokus på resultat, nöjda kunder, rätt arbetssätt och god kvalitet. Vi har roligt tillsammans, samarbetar och är måna att ställa upp för varandra i vår ambition om att nå framgång.
Vem du är
Vi söker dig som brinner för lokalt ambassadörskap, hjälpa den befintliga kunden i kombination med att du är kreativ och skapar förutsättningar för att träffa och attrahera nya kunder till Nordea. Vi ser att du har ett stort eget driv, viljan att prova nytt och förmåga att omsätta goda idéer till verklighet. Yttersta målsättningen är att tillsammans med teamet att skapa tillväxt och attrahera nya kunder till Nordea.
För att lyckas i rollen bör du:
* Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att bygga relationer med både kunder och kollegor.
* Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster.
* Ha en naturlig fallenhet för att bygga nätverk med kunder, kollegor och samarbetspartners.
* Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor.
* Tar till dig ny teknik som du använder i det digitala mötet med kunden.
Din bakgrund och kompetens innefattar:
* Erfarenhet och kunskap om den finansiella marknaden samt övergripande kunskaper inom skatteområdet och familjerätt.
* Dokumenterad erfarenhet av starkt resultat och förmågan att nå högt uppsatta mål inom sparande, placering och pension.
* SwedSec-licens är ett krav - både sparande och bolån.
* Professionella kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift.
Det skulle vara värdefullt om du även:
* Har en akademisk utbildning.
Nästa steg
Välkommen med din ansökan senast den 26/11/2025. Intervjuer sker löpande. För mer information om tjänsten, är du välkommen att kontakta kontorschef Sebastian Lorentsen på 0725-65 65 57 alternativt via mail: sebastian.lorentsen@nordea.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar genom mejl.
För facklig information, kontakta Finansförbundet på finansforbundet@nordea.se
eller SACO på saconordea@nordea.com
