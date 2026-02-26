Erfaren platschef till K-Fastigheter Göteborg
2026-02-26
Är du redo för en karriär där du kan göra skillnad?
K-Fastigheter, ett av Sveriges mest dynamiska och snabbt växande börsnoterade bolag, letar nu efter en driven platschef inom bygg till vårt team i Göteborg. Vi bygger och förvaltar hyresbostäder i högt tempo, och våra projekt sträcker sig från Köpenhamn i söder till Gävle i norr. Som platschef hos oss är du inte bara en strateg - du är en operativ nyckelspelare som leder hela processen "från grus till hus". Vill du vara med på vår framgångsresa? Läs vidare!
Vad vi erbjuder:
I rollen som platschef får du möjlighet att driva spännande byggprojekt från beviljat bygglov till färdig byggnad. Du samordnar hela processen och är ansvarig för allt från projektering och upphandling till den dagliga ledningen på plats. Här är du ute i produktionen minst fyra dagar i veckan, där din närvaro gör skillnad för både team och projektets framgång. Vi ser gärna sökande från byggbranschen, då praktisk erfarenhet av produktion är en stor fördel.
Ditt uppdrag:
Ansvar för projekteringssamordning och upphandling av underentreprenörer.
Operativt leda och styra samarbetspartners och leverantörer på plats.
Ansvara för att projekt hålls inom budget, tidplan och med hög kvalitet.
Driva framdriften med fokus på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.
Hantera myndighetskontakter för fjärrvärme, VA, el och fiber.
Leda byggmöten och säkerställa framgång till slutbesiktning och överlämning.
Vara en central del av vårt erfarna team och rapportera till regionchefen för väst.
Vi söker dig som:
Du har en eftergymnasial utbildning inom bygg och anläggning och har arbetat med större byggentreprenader. Du är van vid att hålla många bollar i luften, har ett öga för kostnadskontroll och ett helikopterperspektiv för arbetsmiljön. Erfarenhet av entreprenadjuridik och tidssamordning är ett stort plus, och du trivs med att vara operativ på byggplatsen. Du är lösningsorienterad, strukturerad och gillar att jobba i ett högt tempo.
Varför K-Fastigheter?
Hos oss får du mer än bara en arbetsplats - du blir en del av en engagerad gemenskap. Vi erbjuder förmåner som pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar. Vi har också blivit utsedda till ett Karriärföretag 2024, en arbetsgivare som utmärker sig genom att erbjuda unika karriärmöjligheter för sina medarbetare.
Vill du veta mer?
Tjänsten är placerad i Göteborg och innebär en tillsvidareanställning på heltid. Du kommer att jobba i en framgångsrik organisation där du kan växa och utvecklas i en stimulerande miljö. Vi samarbetar med Jimmy Eriksson på Sibe Construction AB för denna rekrytering.
För mer information eller frågor, kontakta Jimmy Eriksson: jimmy@sibeconstruction.se
Eller ring på 0706-691988.
Välkommen till K-Fastigheter - en arbetsplats där framgång byggs tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
K-Fast Bygg Väst AB
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se
