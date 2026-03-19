Erfaren operativ inköpare, Linköping
2026-03-19
Plats: Linköping
Uppdragsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Start: Enligt överenskommelse
Om uppdraget
Jefferson Wells söker nu en erfaren Operativ Inköpare till ett konsultuppdrag på Saab i Linköping, placerad inom Boeing Office. Du blir en del av ett högteknologiskt och internationellt inköpsteam där du bidrar till att säkerställa leveranser och materialflöden i avancerade produktionsmiljöer.
Det här är en roll för dig som har flera års erfarenhet av operativt inköp och trivs med att arbeta nära leverantörer, produktion och interna stödteam.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Orderläggning, orderbevakning och administration av inköpsorder
Leverantörsuppföljning och daglig kommunikation med leverantörer
Säkerställande av materialtillgänglighet och leveransprecision
Hantering av returer, reklamationer och avvikelser
Dokumentation och arbete i affärssystem enligt gällande processer
Täta kontakter med interna funktioner såsom produktion, logistik och kvalitet
Vem vi söker
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Flera års erfarenhet av operativt inköp
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna SAP eller liknande
God förståelse för inköpsprocesser, materialflöden och leverantörssamarbete
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
En samarbetsinriktad, strukturerad och noggrann arbetsstil.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi, supply chain eller motsvarande
Erfarenhet från tillverkningsindustri, teknikbolag eller större internationella organisationer
Vi erbjuder
Som konsult via Jefferson Wells får du:
Trygga anställningsvillkor
Tillgång till omfattande nätverk inom inköp och teknik
Personligt stöd från en dedikerad konsultchef
Möjlighet att utvecklas i en avancerad och högteknologisk miljö
Om Saab
Hos Saab blir du en del av en innovativ och internationell organisation där du får möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till lösningar som gör skillnad.
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb.
Linköping Kontakt
Isyan Baykal Tamburaci isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
