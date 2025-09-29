Erfaren och noggrann möbeltapetserare
2025-09-29
Vi på Bemanningspoolen söker nu en erfaren och noggrann möbeltapetserare till en av våra kunder.
Om rollen:
Som möbeltapetserare kommer du att arbeta med klädsel av möbler, både moderna och klassiska. Arbetet kräver känsla för material, form och detaljer. Du kommer att ingå i ett team men även arbeta självständigt med egna projekt.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Tapetsering av nyproducerade möbler
Hantering och montering av olika textilier och material
Mindre snickeriarbeten i samband med klädsel
Kvalitetskontroll och färdigställande av möbler
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som möbeltapetserare eller relevant utbildning
Är noggrann, kreativ och har känsla för hantverk
Trivs med både självständigt arbete och i team
Har god arbetsmoral och engagemang
Vi erbjuder:
En spännande roll hos en av våra kunder
Möjlighet att utveckla dina hantverkskunskaper
Anställning via Bemanningspoolen med kollektivavtal och trygghet
Plats: Värnamo
Omfattning: HeltidTillträde: Så snart som möjligt/enligt överenskommelse
Låter det här som något för dig?
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556598-6592) Kontakt
Pär Cedefors pelle@bemanningspoolen.se
9530517