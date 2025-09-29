Erfaren och noggrann möbeltapetserare

Bemanningspoolen i Värnamo AB / Tapetserarjobb / Värnamo
2025-09-29


Vi på Bemanningspoolen söker nu en erfaren och noggrann möbeltapetserare till en av våra kunder.

Om rollen:
Som möbeltapetserare kommer du att arbeta med klädsel av möbler, både moderna och klassiska. Arbetet kräver känsla för material, form och detaljer. Du kommer att ingå i ett team men även arbeta självständigt med egna projekt.

Arbetsuppgifter kan inkludera:

Tapetsering av nyproducerade möbler

Hantering och montering av olika textilier och material

Mindre snickeriarbeten i samband med klädsel

Kvalitetskontroll och färdigställande av möbler

Vi söker dig som:

Har erfarenhet som möbeltapetserare eller relevant utbildning

Är noggrann, kreativ och har känsla för hantverk

Trivs med både självständigt arbete och i team

Har god arbetsmoral och engagemang

Vi erbjuder:

En spännande roll hos en av våra kunder

Möjlighet att utveckla dina hantverkskunskaper

Anställning via Bemanningspoolen med kollektivavtal och trygghet

Plats: Värnamo
Omfattning: HeltidTillträde: Så snart som möjligt/enligt överenskommelse

Låter det här som något för dig?

Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemanningspoolen i Värnamo AB (org.nr 556598-6592)

Kontakt
Pär Cedefors
pelle@bemanningspoolen.se

Jobbnummer
9530517

