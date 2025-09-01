Erfaren montör
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Kalmar Visa alla montörsjobb i Kalmar
2025-09-01
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Nu hjälper vi en av våra kunder i Kalmar att hitta en montör till deras produktionPubliceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med de olika tyngre momenten kring uppbyggandet av olika typer av anläggningar på kunds projekt i kunds lokal som ligger i Kalmar. Arbetet sker efter ritningar och flödesscheman. Även en del TIG-svetsning kan förekomma i rostfria material.
Du kommer att arbeta i grupp och självständigt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i denna tjänst tror vi att du tidigare har arbetat med tyngre montage alternativt VVS-montage och kan ritnings läsning.
Vi söker dig som är tekniskt lagd, ambitiös, noggrann och ansvarstagande. Du är trygg och van att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. God förmåga att prioritera arbetsuppgifter utifrån behov och att hålla deadlines är en självklarhet för dig. Vidare ser vi gärna att du har ett driv och intresse av att utveckla och förbättra rutiner och processer.
Utöver detta så kommer vi att lägga stor vikt på din sociala färdighet.
Det ses som starkt meriterande om du har erfarenhet inom TIG-svetsning och tyngre montage.
Krav: Truck och travers kort.
B-körkort och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal.
• Tillgång till bra utrustning som kan anpassas efter behov.
Anställning
Detta är ett konsultuppdrag hos Wikan Personal där du arbetar mot vår kund. Efter sex månader kan det generera en fast anställning för rätt person.
Omfattningen är på heltid (100%)
När du är anställd hos oss på Wikan Personal kan du vara säker på att du hamnat rätt. Vi är ett auktoriserat bemanningsbolag som värnar och ser till det bästa för våra anställda och kunder. Du har en lokal konsultchef med hög närvaro som ett stöd om det skulle uppstå frågor eller dylikt.
Information och kontakt
Tjänsten är heltid, dagtid.
Ansök redan idag. Dock senast 14/9 Vi kontaktar aktuella kandidater löpande.
Vid eventuella frågor eller dylikt kontakta ansvarig rekryterare.
(Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon)
Har du frågor eller funderingar ring Christopher på 0455 - 61 27 02
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Karlskrona AB Kontakt
Christopher Muñoz 0455 61 27 02 Jobbnummer
9485529