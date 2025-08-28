Erfaren mekanikkonstruktör
2025-08-28
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker passionerade teknikexperter. Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där innovation är del av vardagen? Då kan den här rollen vara något för dig!
Din roll
Som mekanikkonstruktör på Etteplan arbetar du i olika faser av konstruktion och teknikutveckling. Du har en central roll i både utvecklingen av nya produkter och förbättringen av befintliga lösningar hos våra kunder. Ditt arbete innebär bland annat att granska tekniska specifikationer för att säkerställa att olika komponenter fungerar tillsammans, samt att ta fram ritningar och modeller. I nära samarbete med andra ingenjörer och projektledare bidrar du till att driva projekten framåt och uppnå gemensamma mål. Du välkomnas av Teresia Ekman och vårt team i Ludvika som består av flera kunniga kollegor inom projektledning, produktionsteknik och mekanikkonstruktion. Vi har en härlig stämning i gänget och ser fram emot att bli fler!
Du är en person som tycker om att ta sig an nya utmaningar, är nyfiken, har en positiv attityd och gillar att ta ansvar. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas som mekanikkonstruktör. Du har B-körkort och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. För att kunna möta våra kunders behov behöver du ha högskole- eller civilingenjörsutbildning i maskinteknik eller motsvarande yrkeshögskola. Vi ser även att du har minst 3 års erfarenhet i rollen som mekanikkonstruktör.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation.
