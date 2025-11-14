Erfaren lokalvårdare till Vallentuna
Vill du vara en del av ett team som sätter kvalitet och kundnöjdhet i fokus?
Som lokalvårdare hos oss är du den som möter våra kunder och bidrar till att få dem att glänsa. Vi värdesätter våra lokalvårdare högt och vet att ni är en stor del av vår framgång. Vi söker dig som gillar att ge bra service och som har jobbat med kontorsstädning tidigare. Hos oss får du chansen att komma med nya idéer och lösningar.
Om detta uppdrag: Detta uppdrag är tillsvidare och du kommer jobba fredagar under kontorstid. Uppdraget är ca 2,5 timme i veckan.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har tidigare arbetat med kontorsstädning.
• Har erfarenhet av arbete inom service och är van att möta kunders behov.
• Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
• Du trivs med att arbeta självständigt
• Du ansvarsfull och har som mål att ge kunderna ett högre värde på det vi levererar.
• Du talar, förstår och kan skriva grundläggande svenska.
• B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder dig
• Tillsvidareanställning ( vi tillämpar 6 månaders provanställning)
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor.
• Försäkringar (ansvar, sjuk- och pension).
• Ett härligt team med kollegor från hela världen.
• En nära kontakt med din arbetsledare
Om Excelencia
Excelencia är ett fullserviceföretag som förser kunder i storstockholmsområdet med städning och supporttjänster. Företaget omsätter ca 53 miljoner och har ca 150 st anställda och vårt kontor ligger i Västberga. Vi är ett glatt och engagerat team som sätter våra kunders behov främst. Hos oss finns inga färdiga mallar. Vi ser varje kund, varje objekt som unikt och skapar rätt lösning utefter detta.
Ansökningsprocess
Registrera din ansökan via ansökningslänken och svara på några urvalsfrågor. När du har skickat in din ansökan blir du kontaktad av vår HR-avdelning med mer information om ansökningsförfarandet.
För de kandidater som blir aktuella för anställning hos oss görs som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundskontroll. Du behöver ha svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna anställas.
