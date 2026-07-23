Erfaren lokalvårdare sökes

Complett Service i Jönköping AB / Städarjobb / Jönköping
2026-07-23


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Vi söker nu en noggrann och pålitlig lokalvårdare för timanställning.
Om jobbet
Som lokalvårdare hjälper du oss att hålla rent och snyggt hos våra kunder. Arbetsuppgifterna varierar och innebär städning av till exempel kontor, lokaler eller bostäder.
Arbetstiderna varierar utifrån behov och schemaläggs per timme.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Arbetsuppgifter
Lokalvård och städning hos våra kunder.

Hantera städutrustning och material.

Ge bra service och ett trevligt bemötande.

Kvalifikationer
B-körkort

Du pratar och förstår svenska väl.

Du är noggrann, punktlig och kan ta eget ansvar.

Tidigare erfarenhet av städning är ett plus, men viktigast är att du har rätt inställning!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Complett Service i Jönköping AB (org.nr 559058-1780)
Brahegatan 59 (visa karta)
553 34  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Svitlana Heroldsson
info@complettservice.se

Jobbnummer
10009878

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