Erfaren lokalvårdare
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB / Städarjobb / Gävle Visa alla städarjobb i Gävle
2026-07-20
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Vill du vara med och skapa miljöer där människor trivs? Nu söker vi dig som vet att det där lilla extra gör stor skillnad. Du som ser smulorna innan mötet börjar, rättar till det som hamnat snett och kan få ett rum att kännas extra välkomnande.
Du håller våra lokaler skinande rena
Som lokalvårdare hos oss blir du en viktig del av vardagen i våra egna lokaler på Kungsbäck, Fjärran Höjder och Möbelpoolen. Du ser till att miljöerna är rena, trivsamma och fungerar som de ska.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Städning av kontor, mötesrum, kök, toaletter, omklädningsrum och gemensamma ytor.
Andra större städinsatser vid behov.
Beställning och påfyllning av förbrukningsvaror.
Iordningställande av mötesrum för ett välkomnande intryck.
Uppmärksamma sådant som behöver fixas eller följas upp i lokalerna.
Enklare receptionsuppgifter.
Vem är du?
Du har flera års erfarenhet av lokalvård och vet vilka metoder, maskiner och kemikalier som ger bästa resultat. Noggrannhet och ansvar är en självklarhet för dig, och med öga för detaljer ser du sådant som andra missar.
Att arbeta självständigt faller sig naturligt, samtidigt som du gärna tar egna initiativ och bidrar till god stämning omkring dig. Du möter människor med ett leende, är hjälpsam och inte rädd för att hugga i där det behövs. Du kommunicerar bra på svenska i både tal och skrift och har B-körkort.
Speciella fastigheter för speciella kunder
Gavlefastigheter äger och förvaltar lokaler som främst används av Gävle kommun. Tillsammans skapar våra 150 medarbetare trygga och trivsamma miljöer för våra hyresgäster i skolor, förskolor, kulturbyggnader, fritidsanläggningar och kontorslokaler.
Vi bidrar till ett Gävle för alla, där man kan klättra på väggarna, hoppa i plurret, se en konsert eller få motivation att lära för livet. Allt det som i stort och smått gör Gävle till den goda staden.
Är du redo att bli en del av helheten och göra skillnad varje dag? Läs mer om oss på gavlefastigheter.se.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gavlefastigheter Gävle kommun AB
(org.nr 556009-9581)
Kungsbäcksvägen 54 (visa karta
)
802 67 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Kontakt
Kundservicechef
Alexandra Wachsmann 026-178945 Jobbnummer
10006546