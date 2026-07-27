Erfaren Lagermedarbetare | Deltid
Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning för att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med plock och pack samt truckkörning (främst D1). Över året kan arbetsuppgifterna variera beroende på verksamhetens behov. Det kan innebära; terminalarbete, lossning och lastning, mm. Kvalifikationer
• Truckkort A+B+D1
• Minst 1 års erfarenhet av truckkörning, gärna dragtruck/flaktruck (D1)
• God erfarenhet av plock och pack samt lossning och lastning
• God fysik då det förekommer tunga lyft
• Positivt inställd och god koncentrationsförmåga
• Pålitlig och ansvarstagande
• Goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift
• Annan huvudsaklig sysselsättning om 50% eller mer
Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil Anställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Malmö/Arlöv
Arbetstider: M-F: 07.00-16.00 alt. 09.00-18.00
Omfattning: Deltid Profil
Vi ser att du har minst ett par års erfarenhet inom plock och pack sedan tidigare. Som person behöver du vara lyhörd, noggrann och samarbetsvillig. Med rätt vilja och engagemang tror vi att man kommer långt. Du behöver även kunna hantera viss stress och hålla ett snabbt arbetstempo då det ibland är tidspressade uppgifter som ska utföras.
Ansökan och rekryteringsprocess
För att skapa en effektiv och rättvis rekryteringsprocess kan vi använda AI-baserade verktyg som stöd i vissa moment. AI används endast som ett hjälpmedel, och alla bedömningar och beslut fattas alltid av våra rekryterare. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med hjälp av AI.
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Samtliga ansökningar behöver gå genom vårt rekryteringssystem, detta gör vi för att samtliga ansökningar ska behandlas lika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7457695-2118061". Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Stortorget 1 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify Jobbnummer
10013242