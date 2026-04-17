Erfaren Lagermedarbetare | Deltid
Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-04-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du främst att arbeta med plock och pack samt truckkörning (främst D1). Över året kan arbetsuppgifterna variera beroende på behov. Det kan innebära; terminalarbete, lossning och lastning, mm. Kvalifikationer
• Annan sysselsättning på 50% eller mer (ex. studier eller annat arbete)
• Truckkort A+B+D1
• Erfarenhet av dragtruck/flaktruck (D1)
• Tillgänglig minst 3 vardagar/vecka
• God erfarenhet av plock och pack samt lossning och lastning
• God fysik då det förekommer tunga lyft
• Positivt inställd och god koncentrationsförmåga
• Pålitlig och ansvarstagande
• Goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Malmö/Arlöv med omnejd
Arbetstider: 2-Skift, M-F: 07.00-16.00 / 09.00-18.00
Omfattning: Deltid Profil
Vi ser att du har minst ett års erfarenhet inom plock och pack sedan tidigare. Som person behöver du vara lyhörd, noggrann och samarbetsvillig. Med rätt vilja och engagemang tror vi att man kommer långt. Du behöver även kunna hantera viss stress och hålla ett snabbt arbetstempo då det ibland är tidspressade uppgifter som ska utföras. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6308736-1953296". Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Stortorget 1 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify Jobbnummer
9861653