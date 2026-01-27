Erfaren Á la carte servis
Om jobbet: Vi bemannar Stockholms banketter och À la carte restauranger och ser nu ett stort behov av fler duktiga À la carte servis som vill arbeta i och utanför city. För denna tjänst är våra kunder hotell med hög nivå på service - och utbud. Det är möjligt att arbeta flera pass på samma ställe samt att kombinera med arbete hos våra andra kunder beroende på hur mycket du vill arbeta.
Tjänsten passar dig som vill kombinera med studier eller annat arbete. Vem är du? Vi ser att du arbetat i stor del av ditt yrkesliv inom service och speciellt arbetat med A la carte. Du ska trivas med att ha en egen station, vara flexibel och tycka om att ge den bästa servicen till gästerna.
Du är en utåtriktad, prestigelös och positiv person som älskar nya utmaningar och är van att arbeta i högt tempo. Har god kassaerfarenhet samt dryckeskunskaper
Vi ser det som en fördel om du har körkort- och bil.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
