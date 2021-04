Erfaren konsultchef inom blue collar - Arena Personal Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Arena Personal Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Vill du bli en del av vårt professionella och engagerade team av konsultchefer i Stockholm?Är du den vi söker?Arena Personal söker nu ytterligare en ny medarbetare till vårt framgångsrika team i Stockholm. Som Konsultchef hos oss erbjuds du en omväxlande vardag där relationer till såväl kunder, konsulter och kandidater ligger till grund för en stor del av arbetet. Här kommer du arbeta med konsulter på arbetarsidan, blue collar, främst inom lager, transport och logistik och få förmånen att möta många olika typer av kompetenser och verksamheter i vardagen.Hos oss blandas skratt och en härlig stämning med ett högt tempo, vi firar våra framgångar tillsammans och stöttar varandra vid utmaningar.Rollen som konsultchef är varierande och du har ett helhetsansvar för hela rekryteringsprocessen med kundkontakt, rekrytering, anställning och kontinuerlig uppföljning med både kund och kandidat under processens gång.Du upprättar kravprofiler tillsamman med kund, skapar annonser, genomför intervjuer, referenstagningar och tillsättningar. Vidare ansvarar du för den dagliga bemanningen och har personalansvar för dina konsulter på uppdrag. Du hanterar flera rekryterings -och bemanningsprocesser parallellt och det är viktigt att leverera i tid med högsta möjliga kvalitet.Rätt person för rollen har minst tre års erfarenhet av tidigare ha arbetat med bemanning- och rekrytering inom blue collar och förväntas därför snabbt kunna vara självgående.Idag sker vår kontinuerliga kontakt med kund- och medarbetare i stor utsträckning digitalt och via telefon men så småningom kommer dessa kontakter ske via fysiska besök varför B-körkort är nödvändigt.Vi arbetar i affärssystemet Intelliplan och söker någon med mycket god erfarenhet av systemet.För att trivas i denna roll tror vi att du gillar högt tempo och samtidigt kan prioritera ditt arbete samt kunna fatta snabba beslut. Vi ser även att du har ett strukturerat arbetssätt för att leverera kvalitet i det du gör såväl mot dina kunder och konsulter. Vidare ser vi gärna att du är målinriktad och du förväntas se affärsmässigt på pris- och lönesättning och förstår att lönsamma affärer utvecklas tillsammans med kunden.För att trivas i vår arbetsgrupp bör du vara en prestigelös person med humor och arbetsglädje. Vi är ett personligt, engagerat och professionellt gäng som har mycket god sammanhållning.Tjänsten avser att tillsättas så snart som möjligt.För oss är det viktigt att våra anställda trivs och mår bra. Som anställd hos oss erbjuder vi därför bland annat marknadsmässig lön, pensionsavsättning och försäkringar enligt kollektivavtal. Utöver detta erbjuder vi busskort, friskvårdsbidrag och träning två timmar per vecka under arbetstid.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-06Lön enligt överenskommelse