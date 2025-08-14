Erfaren kock inom asiatiska det köket
Solle AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solle AB i Stockholm
Solle AB är ett familjeägt företag i Stockholm. Vi skapar innovativa maträtter som vi levererar till olika mataffärer.
Har du erfarenhet av att arbeta med asiatisk kök, såsom japanskt, kinesiskt, vietnamesiskt, thailändskt och koreanskt.
Då vill vi ha dig i vårt team!
Som kock kommer du att ha flera ansvarsområden, som att t.ex planera och förbereda maten och ansvara för själva tillagningen och uppläggningen. Samt att förbättra och utveckla nya recept.
Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba i grupp. Du ser dig själv som social och gillar ett högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet.
Arbetsplatsen ligger intill Svedmyra tunnelbana.
Vi jobbar just nu: Söndagar-Torsdagar. Vanligtvis kvällar från 15:00-23:30.
Tjänsten: 40-80%
Skriv kock i ämnet när ni skickar ansökan via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: nanionigiri.sweden@gmail.com Arbetsgivare Solle AB
(org.nr 559430-9709)
Grusåsgränd 1 (visa karta
)
121 30 ENSKEDEDALEN Jobbnummer
9459158