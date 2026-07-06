Erfaren Iransk Konditor
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2026-07-06
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Erfaren iransk konditor sökes
Vi söker en erfaren iransk konditor till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Tillverkning av traditionella iranska bakverk och desserter.
Förberedelse och bakning enligt recept och kvalitetskrav.
Säkerställa hög kvalitet, god hygien och ordning i bageriet.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som iransk konditor.
God kunskap om traditionella iranska bakverk.
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Anställningsvillkor
Lön enligt överenskommelse.
Provanställning i 3 till 6 månader med god möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetsplats
Nydalatorget 1Kontaktuppgifter för detta jobb
E-postadress: Sarvkonditori@outlook.com
Telefon: 076-021 23 32
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
sarvkonditori@outlook.com
E-post: sarvkonditori@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sarv Konditori AB
(org.nr 559535-4159)
Nydalatorget (visa karta
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214 55 MALMÖ Jobbnummer
9992986