Erfaren Hyresekonom
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en erfaren Hyresekonom som trivs med att arbeta hands-on i en dynamisk och snabbt föränderlig miljö.
Vi söker en erfaren Hyresekonom som trivs med att arbeta hands-on i en dynamisk och snabbt föränderlig miljö.

Du kommer att bli en del av vårt team som ansvarar för förvaltning av SL:s hyres- och reklamavtal och du får en chans att växa med oss. Din erfarenhet och drivkraft kommer att kunna bidra till att vi lyckas med våra uppdrag och utvecklas på ett meningsfullt sätt!
Hos oss på trafikförvaltningen får du jobba med starka varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänst i Region Stockholm och Spårvägsmuseet.
Tillsammans ansvarar vi för halva Sveriges kollektivtrafik och vi har höga ambitioner. Vi utvecklar en av världens mest hållbara och attraktiva kollektivtrafik. Och vi jobbar dagligen med att minska vår miljöpåverkan, öka social hållbarhet och ansvarfullt förvalta våra gemensamma medel. Utan oss stannar Stockholm.
Om rollen
I tjänsten som hyresekonom får du en nyckelroll i vår intäktssäkring. Du kommer att arbeta med ekonomi och administrativ hantering av våra kommersiella hyresavtal. Tillsammans med verksamhetsspecialist, fastighetsadministratör och affärsförvaltare säkerställer du smidiga processer och bidrar till en effektiv ekonomisk uppföljning, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår verksamhet.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Administrera hyresavtal, debiteringsslag och avbetalningsplaner samt säkerställa korrekt avisering av hyror
Bokföra, följa upp och reglera ekonomiska transaktioner kopplade till hyresintäkter, inklusive omföringar, krediteringar och hyresjusteringar
Utföra avräkningar för media, drifttillägg och omsättning
Hantera inkassoärenden
Stötta affärsförvaltare med hyresanalyser och identifiering av ekonomiska avvikelser
Back-up till fastighetsadministratör och bistå i olika projekt
Kommunicera och samarbeta med ekonomiavdelning och controller för kundreskontra och rapportering
Arbeta tillsammans med ansvarig verksamhetsspecialist för utveckling av system och processer.
För att trivas och lyckas i rollen:
Som person behöver du vara noggrann och analytisk, och trivas med att arbeta både med administrativa och ekonomiska uppgifter. Du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt med både interna och externa parter. Dessutom tar du egna initiativ och bidrar aktivt till utveckling av rutiner och processer.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Några års arbetslivsfarenhet inom hyresförvaltning och ekonomi i fastighetsbranschen
Några års arbetslivserfarenhet av att arbeta med hyresadministrativa system och ekonomisystem
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet inom kommersiell hyresförvaltning
Erfarenhet av hyresadministrativa program (ex.Unit4 Property Management).
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Eva Melin, tfn 070-786 3656. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Jannica Chinos, tfn 070-786 36 74.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 14 september. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
