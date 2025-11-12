Erfaren hjullastarförare.
Maluko / Maskinförarjobb / Stockholm
2025-11-12
Är du en driftig person med dokumenterad erfarenhet av att köra hjullastare?
Om rollen
Arbetet går ut på att med hjullastare lasta och lossa kranbilar samt hantera inkommande och utgående gods.
Du ansvarar även för att hålla ordning på terminalområdet och ser till att allt flödar smidigt. Arbetet kräver struktur och förmåga att planera din arbetsdag i ett högt tempo med högt ställda kvalitetskrav.
Du skall trivas med fysiskt arbete och hålla en positiv inställning till arbetsuppgifter, medarbetare och kunder. Bidra till konstruktivitet, effektivitet och allmän god stämning.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift, håller ett vårdat yttre och har klipp i steget.
Dokumenterad erfarenhet är ett krav
Det krävs att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med hjullastare försedd med gafflar.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt företag med över 20 år i branschen. Konkurrenskraftig lön med möjlighet till utveckling och utbildning. Ett inkluderande arbetsklimat med mångfald och högt i tak, där olika perspektiv värdesätts.
Om Maluko Personal & Logistik AB
Ett logistikföretag som väljer både uppdrag och medarbetare med omsorg. Vi tror på en hållbar arbetsmarknad och sätter alltid kvalitet med människan i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@maluko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hjullastare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maluko Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Terminal Årsta Jobbnummer
9602231