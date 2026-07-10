Erfaren Fordonstekniker - Åmål
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Åmål Visa alla maskinreparatörsjobb i Åmål
2026-07-10
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Är du en erfaren fordonstekniker med god fordonsteknisk kunskap och ett starkt kundfokus? Trivs du med variation i arbetet där du kombinerar praktiskt arbete med kundkontakt och administration? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Brandt Personbilar söker nu en erfaren fordonstekniker till sin anläggning i Åmål. Hos Brandt får du möjlighet att arbeta med bland annat Volvo, Renault samt utvecklas inom den senaste fordonstekniken från ledande varumärken. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där kvalitet, ansvar och engagemang står i centrum. I rollen som fordonstekniker på Brandt Personbilar får du även goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Genom externa utbildningar hos deras generalagenter kan du vidareutbilda dig inom den senaste tekniken och utvecklas i takt med branschens och varumärkenas utveckling.
Om företaget:Bröderna Brandt Bilaktiebolag grundades 1929 och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Idag är Brandt en väletablerad koncern med 34 anläggningar på 26 orter och cirka 800 medarbetare.Med värdeorden Engagerade, Personliga och Ansvarstagande arbetar Brandt mot sin vision: Rörelsefrihet i världsklass – genom generationer.
Om tjänsten:Som fordonstekniker hos Brandt Personbilar arbetar du mot Volvo och har en bred roll som kombinerar teknik, administration och kundkontakt.Du tar emot kunder via telefon och bokningssystem, planerar arbeten och reservdelar samt följer upp bilens totala servicebehov. Du utför service- och reparationsarbeten, deltar i utbildningar och säkerställer att kunden får tydlig återkoppling vid utlämning av bilen.Arbetet innebär en mix av skruvande, felsökning, administration och kunddialog. Du arbetar nära dina kollegor, ofta i par, med stöd av coach och chef på anläggningen.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som fordonstekniker, bilmekaniker eller servicetekniker med goda kunskaper inom fordonsdiagnostik, service och reparation.
Har god fordonsteknisk kunskap och erfarenhet av felsökning
Har arbetat med allbil och känner dig trygg i både enklare och mer avancerade arbeten
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har god datorvana och förståelse för administrativa processer
Meriterande är:
Tidigare erfarenhet av Volvo
God engelska
Någon form av ledarerfarenhet eller ambition att ta mer ansvar
Som person är du:
Kommunikativ och serviceinriktad
Stresstålig och strukturerad
Ansvarstagande och noggrann
Bekväm med kundkontakt och att följa processer
Övrigt:Placering: ÅmålAnställningsform: Tillsvidare, rekryteringStart: OmgåendeKollektivavtal: Ja
I denna rekrytering samarbetar Brandt Personbilar med Kraftsam Rekrytering & Bemanning.Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg via agnes.hedberg@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Vänersborgsvägen 17 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Arbetsplats
Brandt Personbilar AB Kontakt
Rekryterare
Agnes Hedberg agnes.hedberg@kraftsam.se +46735160601 Jobbnummer
9998968