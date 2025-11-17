Erfaren elkonstruktör
Jakkal är ett ingenjörsföretag som är verksamt i Örebro/Karlskoga, Köping och Nyköping.
Vi har ett kunnigt team med lång erfarenhet och kompetens med tyngdpunkt inom produktions-, produkt- och teknikutveckling.
Genom vårt breda tjänsteutbud kan vi erbjuda:
• Kompetenta medarbetare med tyngdpunkt inom mekanisk konstruktion, el och automation, produktionsteknik och projektledning, men även inom andra kompetensområden genom hela er organisation.
• Resurs- och specialistkonsulting ute hos kund.
• Leverans av kundspecifika produktionslösningar, allt från lyftverktyg, fixturer, conveyor banor, robotar till nyckelfärdiga maskinutrustningar inklusive CE-märkning och all dokumentation via vår "In House" avdelning.
• Additiv tillverkning - 3D-printing.
• Rekryterings- och bemanningslösningar både inom tjänstemanna- och kollektivsidan.
Vi söker nu en engagerad kollega som brinner för elkonstruktion och vill bidra till Jakkals spännande resa framåt!
Hos oss får du jobba i ett engagerat och fartfyllt företag med korta beslutsvägar, där du har stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och ditt arbetsområde är i Köping med omnejd.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Uppdatering av befintliga system och konstruktion av nya system.
• Framtagning av elektriska sammanställningsritningar och elscheman.
• Dokumentation av konstruktionsplaner, specifikationer, instruktioner, checklistor och rapporter.
• Hantera dokumentation via AutoCAD Vault och PDM-struktur.
• Stödja och bidra i projekt och mot produktion i samband med byggnation och idrifttagning.
Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har en relevant utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Alternativt att du har motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
• Har några års arbetslivserfarenhet som elkonstruktör.
• Har erfarenhet av att arbeta med AutoCAD Electrical.
• Har goda kunskaper i Microsoft Office.
• Uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av automationssystem, PLC och HMI.
• Erfarenhet av att driva projekt.
• Kompetens inom konstruktion el/tele.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är nyfiken, noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid ett affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor, både internt och externt, bygger på samarbete och goda relationer.
• Kan fatta egna beslut och ta ansvar för dina leveranser.
Om Jakkal
Jakkal Engineering är ett konsultbolag med ett tekniskt kunnigt team och lång erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling.
Vi samarbetar med både stora och små företag, varav flera är världsledande inom sina områden. Våra uppdrag återfinns främst inom industrisektorn. Vi arbetar även med spännande projekt som drivs in-house via vår egen projektverksamhet tillsammans med kund.
Jakkal erbjuder kompetenta medarbetare inom mekanik, automation, el, programmering, produktionsteknik och projektledning. Vi levererar kompetens in-house, specialistkonsulting samt resurskonsulting ute hos kund. Vi kan även hjälpa till med rekryteringar och hyrrekryteringar enligt kundens behov samt bemanning mot industrin.
Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att lösa våra kunders behov. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom att utveckla effektiva, lönsamma och smarta lösningar. Vi kan leverera nyckelfärdiga utrustningar, där vi ansvarar för förstudier, konstruktion, tillverkning, programmering, installation, driftsättning samt slutdokumentation inklusive CE-märkning. Vi hjälper gärna till hela vägen till mål, men vi anlitas även för delfaser i projekt samt som systemleverantör.
Som konsult på Jakkal får du möjlighet att arbeta och utvecklas inom produktion, produkt- och teknikutveckling. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag. Du får möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper samt arbeta med kunder och dess leverantörer i olika led och skapa ett kontaktnät inför framtiden.
Vårt motto på Jakkal är att trivsel och välmående på arbetet genererar till kreativitet och utveckling samt nöjda kunder. Vi har roligt på jobbet och anordnar regelbundet sociala aktiviteter där vi kan koppla av och lära känna varandra även utanför arbetet.
För mer info besök gärna vår hemsida www.jakkal.se.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar alla frågor kring tjänsten.
Urvalsprocessen sker löpande, så vänta inte - bli en del av vårt växande team!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
