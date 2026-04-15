Erfaren Databasutvecklare med start efter sommaren!
2026-04-15
Vår kund är mästare på att samla och optimera sina kunders data. Med sin egenutvecklade plattform och specialister på databasutveckling har de byggt upp ett framgångsrikt företag som nu håller på att dra in nya affärer och behöver växa till hösten.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vår kund utvecklar kundanpassade lösningar som genererar full potential av befintlig data. Genom effektiv insamling, strukturering, inmatning och visualisering av data på sin egenutvecklade plattform, får organisationen kvalitetssäkrad data som möjliggör effektivare processer och bättre beslutsunderlag.
Framtiden ser ljus ut på företaget och av den anledningen tar de nu in en till utvecklare. De är sammanlagt tio kollegor i Stockholm där alla arbetar i eller nära utvecklingen. I rollen jobbar du nära era kunder men ännu närmre deras data. Det är viktigt att du trivs i en interaktiv roll där du är social och närvarande i dialoger och diskussioner.
Du erbjuds
En långsiktig tjänst som börjar som ett konsultuppdrag genom oss på Academic Work men där anställningen kommer övergå till en direktanställning hos kundföretaget
Möjlighet till att bli delägare i företaget på sikt om du är intresserad av det
Att arbeta på ett litet familjärt bolag men vars kunder är bland de största bolagen i SverigeDina arbetsuppgifter
Som databasutvecklare hos vår kund kommer du arbeta tillsammans med en eller två kollegor i ett projekt. Ni arbetar projektbaserat och ofta mot två företag samtidigt för att vara så effektiva som möjligt.
En vanlig vecka på jobbet startar ofta med att du tillsammans med ditt team har möte med er kund för att krävställa en ny funktion som ska utvecklas eller en befintlig som ska förbättras. Sen lägger ni en gemensam plan för hur ni ska arbeta och därefter börjar jobbet med att utveckla/uppdatera olika databasfunktioner och kringliggande program. Alla lösningar som ni utvecklar hos kunden bygger på er egen plattform och det mesta av programmeringen sker i Microsoft SQL Server. Du kommer även att ta fram användargränssnitt i CMS verktyg, designa rapporter i SQL Server Reporting Services och Power BI, samt bygga analyskuber i SQL Server Analysis Services.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från tidigare roller av programmering i relationsdatabaser och med SQL och T-SQL
Är duktig på programmering i ett eller flera programmeringsspråk
Har jobbat med hela processen från att offert till betalning, alltså "Quote-to-cash"
Språk: Svenska och Engelska i tal och skrift
Vi tror att du som söker den här tjänsten har arbetat som databasutvecklare eller databasadministratör (DBA) i minst 2-3 år för att passa bra i rollen.
Det är meriterande om du har
Eftergymnasial utbildning inom IT såsom systemvetenskap eller datateknik
Erfarenhet av att arbeta med PowerBI och QlikSense för att transformera och visualisera data
Arbetat som konsult tidigare och är van att ta ansvar för det arbete du utför
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P9QVVT".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
